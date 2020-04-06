6 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 апреля – 96-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 269 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 6 апреля 2020

В этот день мир отмечает День разноцветных ленточек, Международный день спорта на благо развития и мира и Всемирный день настольного тенниса.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ США празднуют День студентов спортсменов, День осведомленности о сонных водителях, Канун нового пива, День сиамских кошек, День попкорна с карамелью, в Кыргызстане - День работников физической культуры и спорта, в Шотландии - День Тартана, в Индонезии - День рыбака, на Кокосовых островах - День акта о самоопределении, в ЮАР - День основателей, в Литве - День безопасного движения, в Таиланде - День династии Чакри, в Бурунди - День президента, в Беларуси – Комоедица.

Памятные даты 6 апреля, годовщины и события

В 1327 году в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал ее в своих сонетах.

В 1652 году голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

В 1748 году были обнаружены руины Помпей. Помпеи – крупный древнеримский город, ныне масштабный археологический комплекс близ Неаполитанского залива в области Кампания на юге Италии. Город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

В 1818 году в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения - прообраз современного велосипеда.

В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

В 1938 году ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

В 1965 году в США был запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

В 1985 году американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 апреля празднует канун Благовещения, а также День святителей Захария, Артемия (Артемона) и Якова. В народе день назвали Артемон - дери полоз. В канун Благовещения нужно обязательно сделать дома генеральную уборку. Также нужно закончить всю работу, так как на Благовещение 7 апреля работать будет нельзя. Обязательный обычай на канун Благовещения - это вечеря. Нужно накрыть постный стол, за которым собирается вся семья, помолиться перед вечерей и почтить память ушедших в мир иной предков. Если незамужняя девушка пойдет в церковь на всенощную, то она обязательно в течение года счастливо выйдет замуж. А если в церкви освятить семена для посадки, то они дадут хорошие всходы и богатый урожай.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя употреблять в этот день грубую и жирную пищу, а также ссориться и сквернословить.

Приметы на 6 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ночью нет мороза - весна будет ранней;

- снег растаял до Благовещения – морозов и снегопадов больше не будет.

6 апреля именины

Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра и Владимира.