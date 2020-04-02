День ангела Светланы: яркие открытки и красивые поздравления с именинами

Лучшие пожелания в стихах, прозе и картинках с Днем ангела для всех Светлан.

Сегодня, 2 апреля, свой День ангела отмечают все обладательницы имени Светлана. В этот день церковь чтит память мученицы Фотины Самаряныни. А во время крещения Светлан нарекают Фотиния или Фотина, как звучит это имя на греческом языке.

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В переводе имя Светлана означает "светлая". Благодаря своей мелодичности и приятному звучанию оно быстро завоевало популярность в мире.

Считается, что Светланы с детства отличаются противоречивым и сложным характером. В то же время носительницы этого имени добры и способны предоставить человеку совершенно бескорыстную помощь.

УНИАН собрал лучшие и самые яркие поздравления для всех Светлан с днем их именин в стихах, прозе и открытках.

День ангела Светланы: открытки и пожелания в стихах

***

Твоё имя озаряет этот мир прекрасным светом

Словно лучик золотого солнца ласковым рассветом.

Дорогая моя Света, с днем ангела поздравляю,

Ты прекрасна, как богиня, от твоей улыбки таю.

Пусть твое очарование, будет вечно неизменным

Будет жизнь твоя прекрасна, настроение отменным.

***

Ты сведешь с ума мгновенно

Мудреца и хулигана.

Есть в тебе искра от Бога,

Несравненная Светлана.

Будь, как прежде, артистичной,

Пылкой, нежной, деловой,

Остроумной и желанной,

Дерзкой, шумной, озорной.

***

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты - как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем Ангела я поздравляю!

***

Имя нежное Светлана,

Скажем честно, без обмана,

Тебе полностью подходит,

Суть твою на свет выводит.

Ты доверчива, ранима,

Людям веришь ты всегда.

Внешне ты неотразима

И душа твоя светла.

Мы желаем тебе счастья

И минуют пусть ненастья.

Ты друзей в дом приглашай

И улыбкой нас встречай

***

Желаю тебе, Светка,

Чтоб жизнь была конфеткой,

Со вкусною начинкой,

С сюрпризом в серединке,

С оберткой дорогою,

Красивой, золотою.

И чтоб ее ты ела

И только хорошела!

***

С Днем ангела тебя, Светлана!

Пусть жизнь течет без всякого изъяна!

Чтоб вмиг исполнились мечты,

Сбылось все то, что хочешь ты!

Пусть будет в жизни, что надо:

Всегда шикарные наряды,

Карьера, личное авто,

От Гуччи модное пальто,

Пентхаус и своя прислуга,

Будь счастлива, моя подруга!

Мужчинам строй почаще глазки,

Живи, как будто в доброй сказке!

***

Солнце в небе радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, словно говорит,

Тебя с именинами, Светланка, поздравляет!

***

И любима, и желанна,

И добра, и весела,

Можешь только ты, Светлана,

Быть так искренне мила!

В именины пожеланья

Только лучшие тебе!

Пусть навек удача станет

Спутницей в твоей судьбе!

Поздравление с именинами Светланы в прозе и картинках

***

Светлана, от всего сердца желаю тебе всегда быть неисправимой оптимисткой и делиться лучиками позитива, получая в ответ только добро, искренние улыбки и море радости! Пусть твоя жизнь будет наполнена блестящими успехами, яркими впечатлениями и невероятным счастьем!

***

В день именин желаю тебе, Светланка, постоянной светлой полосы в твоей жизни, чистой и искренней любви, красивых и счастливых историй. Будь всегда королевой, наполняй этот мир своей красотой и всегда добивайся цели!

***

Дорогая Светочка, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастливой. Пусть добрая надежда освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь друзей. Желаю тебе, Светочка, здоровья, материальных благ, больших успехов и только отличного настроения!

***

Дорогая Светланка! Желаю тебе всегда быть такой же легкой, радостной и солнечной. Покоряй людские сердца своей открытостью, общительностью и доброжелательностью. С именинами!

***

Светланка, поздравляю тебя с днем Ангела! Искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких. Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Чмок!

***

Солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, уверенно идти к своим целям и верить в свою мечту, всегда достигать успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!