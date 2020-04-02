День ангела Светланы: яркие открытки и красивые поздравления с именинами
Сегодня, 2 апреля, свой День ангела отмечают все обладательницы имени Светлана. В этот день церковь чтит память мученицы Фотины Самаряныни. А во время крещения Светлан нарекают Фотиния или Фотина, как звучит это имя на греческом языке.
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В переводе имя Светлана означает "светлая". Благодаря своей мелодичности и приятному звучанию оно быстро завоевало популярность в мире.
Считается, что Светланы с детства отличаются противоречивым и сложным характером. В то же время носительницы этого имени добры и способны предоставить человеку совершенно бескорыстную помощь.
УНИАН собрал лучшие и самые яркие поздравления для всех Светлан с днем их именин в стихах, прозе и открытках.
День ангела Светланы: открытки и пожелания в стихах
***
Твоё имя озаряет этот мир прекрасным светом
Словно лучик золотого солнца ласковым рассветом.
Дорогая моя Света, с днем ангела поздравляю,
Ты прекрасна, как богиня, от твоей улыбки таю.
Пусть твое очарование, будет вечно неизменным
Будет жизнь твоя прекрасна, настроение отменным.
***
Ты сведешь с ума мгновенно
Мудреца и хулигана.
Есть в тебе искра от Бога,
Несравненная Светлана.
Будь, как прежде, артистичной,
Пылкой, нежной, деловой,
Остроумной и желанной,
Дерзкой, шумной, озорной.
***
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты - как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!
***
Имя нежное Светлана,
Скажем честно, без обмана,
Тебе полностью подходит,
Суть твою на свет выводит.
Ты доверчива, ранима,
Людям веришь ты всегда.
Внешне ты неотразима
И душа твоя светла.
Мы желаем тебе счастья
И минуют пусть ненастья.
Ты друзей в дом приглашай
И улыбкой нас встречай
***
Желаю тебе, Светка,
Чтоб жизнь была конфеткой,
Со вкусною начинкой,
С сюрпризом в серединке,
С оберткой дорогою,
Красивой, золотою.
И чтоб ее ты ела
И только хорошела!
***
С Днем ангела тебя, Светлана!
Пусть жизнь течет без всякого изъяна!
Чтоб вмиг исполнились мечты,
Сбылось все то, что хочешь ты!
Пусть будет в жизни, что надо:
Всегда шикарные наряды,
Карьера, личное авто,
От Гуччи модное пальто,
Пентхаус и своя прислуга,
Будь счастлива, моя подруга!
Мужчинам строй почаще глазки,
Живи, как будто в доброй сказке!
***
Солнце в небе радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, словно говорит,
Тебя с именинами, Светланка, поздравляет!
***
И любима, и желанна,
И добра, и весела,
Можешь только ты, Светлана,
Быть так искренне мила!
В именины пожеланья
Только лучшие тебе!
Пусть навек удача станет
Спутницей в твоей судьбе!
Поздравление с именинами Светланы в прозе и картинках
***
Светлана, от всего сердца желаю тебе всегда быть неисправимой оптимисткой и делиться лучиками позитива, получая в ответ только добро, искренние улыбки и море радости! Пусть твоя жизнь будет наполнена блестящими успехами, яркими впечатлениями и невероятным счастьем!
***
В день именин желаю тебе, Светланка, постоянной светлой полосы в твоей жизни, чистой и искренней любви, красивых и счастливых историй. Будь всегда королевой, наполняй этот мир своей красотой и всегда добивайся цели!
***
Дорогая Светочка, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастливой. Пусть добрая надежда освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь друзей. Желаю тебе, Светочка, здоровья, материальных благ, больших успехов и только отличного настроения!
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Дорогая Светланка! Желаю тебе всегда быть такой же легкой, радостной и солнечной. Покоряй людские сердца своей открытостью, общительностью и доброжелательностью. С именинами!
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Светланка, поздравляю тебя с днем Ангела! Искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких. Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Чмок!
***
Солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, уверенно идти к своим целям и верить в свою мечту, всегда достигать успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!