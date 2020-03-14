14 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 марта - 73-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 292 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 14 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день числа «Пи», День рождения видеомагнитофона, Международный день вопросов, Международный день защиты рек, стартует и Всемирная неделя борьбы с глаукомой.

Читайте такжеДень числа Пи - интересные факты, история и традиции праздникаВ Украине празднуют День добровольца и День землеустроителя, в США – День изучения бабочки, День правовой помощи и День картофельных чипсов, в Албании - День лета, в Японии – Белый день, в Эстонии – День родного языка, в Андоре – День Конституции, в Таджикистане – День работников органов прокуратуры.

Памятные даты 14 марта, годовщины и события

В 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину.

В 1839 году, выступая перед коллегами, Джон Гершель - английский химик, математик, астроном и физик, изобретатель и экспериментальный фотограф, оратор, популяризатор науки - впервые использовал термин «фотография».

В 1900 году в соответствии с законом о «золотом стандарте» в США бумажные и металлические деньги стали обеспечиваться золотом.

Читайте такжеВеликий пост 2020: лучшие рецепты постных блюдВ 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон - VR-1000. Из-за своей цены в 50 000 долларов он использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы.

В 1982 году в городе Анахайм, Калифорния, группа Metallica дала свой первый концерт.

В 1994 году был выпущен первый стабильный релиз операционной системы Linux версии 1.0.0.

В 2004 году в США, в калифорнийской пустыне Мохаве, прошла гонка автомобилей-роботов. Все они сошли с дистанции.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 марта чтит память Преподобной Евдокии. Это имя ассоциируется с покровительством природы и означает пробуждение жизненной силы земли. Евдокия отмечалась строгим соблюдением обетов, за что Господь наделил ее даром чудотворения. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат. Также этот день успешный день для излечения алкоголизма.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит строить планы на будущее.

Приметы на 14 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный теплый ветер - будет хорошее лето;

- дождь - лето будет сырое;

- снег – к урожаю;

- метель – к поздней весне.

14 марта именины

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.