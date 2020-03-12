12 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 12 марта 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день ананаса, Всемирный день почки и Всемирный день против кибер-цензуры.
В США празднуют День посадки цветов, День запеченных морских гребешков и День девочек-скаутов, в Китае - День посадки деревьев, на Маврикии - День независимости, в Замбии - День молодежи, в Габоне - День обновления.
Памятные даты 12 марта, годовщины и события
Читайте такжеКак соблюдать пост и не навредить здоровью: 7 простых советов (видео)В 1889 году в США Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию.
В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).
В 1912 году в США было основано движение «The Girl Guides» - впоследствии названное скаутским.
В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР – Доктрину Трумэна.
В 1968 году Маврикий обрел независимость, а спустя ровно 24 года - 12 марта 1992 года - стал Республикой.
В 1974 году станция «Марс-6» села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 12 марта чтит память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе день называется Прокоп Перезимний. Охотники на Прокопа не сидели дома - очень хорошо ловилась дичь. Рыбакам тоже везло с уловом, поскольку реки вскрывались ото льда. Крестьяне готовились к началу посевных работ. В этот день они проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя отправляться в дальние поездки без особой нужды.
Приметы на 12 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- на вербе набухли почки – жди богатого урожая;
- появились подснежники - пора начинать полевые работы.
12 марта именины
Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила и Степана.