12 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 марта - 71-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 294 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 12 марта 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день ананаса, Всемирный день почки и Всемирный день против кибер-цензуры.

В США празднуют День посадки цветов, День запеченных морских гребешков и День девочек-скаутов, в Китае - День посадки деревьев, на Маврикии - День независимости, в Замбии - День молодежи, в Габоне - День обновления.

Памятные даты 12 марта, годовщины и события

Читайте такжеКак соблюдать пост и не навредить здоровью: 7 простых советов (видео)В 1889 году в США Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию.

В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).

В 1912 году в США было основано движение «The Girl Guides» - впоследствии названное скаутским.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР – Доктрину Трумэна.

В 1968 году Маврикий обрел независимость, а спустя ровно 24 года - 12 марта 1992 года - стал Республикой.

В 1974 году станция «Марс-6» села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 марта чтит память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе день называется Прокоп Перезимний. Охотники на Прокопа не сидели дома - очень хорошо ловилась дичь. Рыбакам тоже везло с уловом, поскольку реки вскрывались ото льда. Крестьяне готовились к началу посевных работ. В этот день они проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя отправляться в дальние поездки без особой нужды.

Приметы на 12 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на вербе набухли почки – жди богатого урожая;

- появились подснежники - пора начинать полевые работы.

12 марта именины

Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила и Степана.