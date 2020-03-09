9 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 марта - 68-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 297 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 9 марта 2020

В этот день мир отмечает День нестандартно мыслящих людей, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея и День Содружества наций.

Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВ США празднуют День дремоты, День паники, День фрикаделек и День крабового мяса, в Ливане - День учителя, в Белизе - День национальных героев и благодетелей, в Австралии - День Канберры.

Памятные даты 9 марта, годовщины и события

В 1500 году ушла в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Васко да Гамы.

В 1796 году состоялось бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

В 1804 году Франция официально передала Луизиану США.

В 1822 году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

В 1831 году в Алжире был основан Иностранный легион. После обретения Алжиром независимости (1962 год) его штаб-квартира была перенесена в Париж.

В 1858 году житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

В 1933 году в США был отменен «золотой стандарт».

В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была продемонстрирована новинка - кукла по имени Барби.

В 2011 году шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи, в народе день называют Иванов. Люди молились Иоанну и просили его избавить от головной боли. Кроме того, у Предтечи просили здоровья детям, защиты посевов и о плодородии. Считается хорошей приметой увидеть жаворонка или аиста в Иванов день.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеКак в детстве: рецепты вкусного творожного печеньяВ этот день нельзя стирать белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Запрещается также ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. Нельзя ничего резать или стричь. Рекомендуется в этот день вообще не брать нож в руки.

Приметы на 9 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- стучит в лесу дятел - весна придет поздно;

- щебечут синицы - вскоре установится теплая погода;

- теплый день - апрель тоже будет теплым;

- снег на крышах лежит - Пасха будет холодной.

9 марта именины

Именины у Иоанна, Илариона и Ивана.