Что подарить на 8 Марта: подарок маме, девушке, жене

Что подарить родным на 8 марта – лучшие варианты.

В праздник женственности и весны подарок на 8 марта уже давно символизирует глубокую привязанность не только между партнерами, но и близкими и даже коллегами. Вспомните, как делать подарок на 8 марта своими руками маме в садике или воспитательницам.

Подарок маме на 8 марта

К Международному женскому дню на подарок для мам лучше всего купить духи, косметику или бижутерию.

Эксперты не советуют этого года злоупотреблять на покупке золотых сережек, поскольку они еще не вошли в моду, сейчас ценятся украшения с минималистичным наполнением, ручной работы и из природных материалов.

Если вы заранее позаботитесь о презенте, то вопрос, что подарить маме на 8 марта, сразу исчезнет.

Впрочем, вы можете пойти и совсем другим путем. Пригласите маму на любимый спектакль, выставку или музей. Купить подарок на 8 марта вы можете и в ряде магазинов, которые предлагают на этот день свою скидку на услуги или товары.

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Подарок девушке, жене на 8 марта

Что подарить девушке на 8 марта будет зависеть от ваших финансовых возможностей, свободного времени, желания искать оригинальный подарок на 8 марта.

Для подарка на 8 марта идеально подойдут оригинальные чехлы для телефонов, одежда с забавными принтами или бижутерия из дерева или камня.

Эксперты советуют обращать внимание не на ценовую категорию, а прежде всего на содержание. Согласитесь, будет очень обидно, если вы прогадаете с предпочтениями вашей половинки.

Для девушек и жен универсальным подарком к 8 марта могут стать духи, сексуальное нижнее белье, абонемент на СПА-процедуры или поход в ресторан.

Подарок девушке на 8 марта недорого можно купить только при условии, что вы следите за праздничными скидками.

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Подарок учителю, коллеге

Подарки учителю на 8 марта, коллеге – это проявление внимания, которое не будет лишним, если вы хотите улучшить с ним отношения или наладить рабочую коммуникацию. Как не странно, но часто гармония в коллективе заключается в таких межличностных мелочах.

Подарить учителю на 8 марта лучше цветы, желательно выбирать что-то из весенней палитры. Праздничный букет прекрасно дополнят конфеты.

Кроме того, вы можете заранее изготовить подарок на 8 марта своими руками. Листовки в этом случае будут лучшим вариантом. Если ваш учитель еще и ваш классный руководитель – позаботьтесь об общем фото класса. Можно изготовить большую открытку с коллажем ярких школьных моментов.

Уже взрослые переживают, что подарить коллегам на 8 марта. В таком случае, конечно, лучше всего не прибегать к оригинальности, а согласовать все с другими коллегами-мужчинами. Это существенно экономит время.