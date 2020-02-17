Всемирный день спонтанного проявления доброты: история праздника и лучшие поздравления
Жизнь дана на добрые дела - гласит народная мудрость, а для того, чтобы люди не забывали о таком качестве, как доброта - есть, по крайней мере, 17 февраля. Именно в этот день многие отмечают неофициальный праздник - Всемирный день спонтанного проявления доброты. Откуда он взялся, чем примечателен и как с ним поздравляют - читайте ниже в материале УНИАН.
День спонтанного проявления доброты: история праздника
Точного определения о том, кто ввел традицию праздновать этот день, нет. По имеющейся информации, свое начало праздник положил в США, а в настоящее время обрел популярность далеко за пределами Америки. Согласно еще одной версии, День спонтанного проявления доброты начали праздновать в Новой Зеландии в начале нынешнего тысячелетия.
Праздник не имеет политической, религиозной либо другой окраски и призван напомнить человечеству о роли добра в жизни. Сегодня ежегодно многие компании и корпорации проводят благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны. Важная и отличительная их черта в этот день - это спонтанность.
Немудрено, ведь человечество имеет еще один праздник, посвященный доброте. Это Всемирный день доброты и отмечается он 13 ноября. А сегодня, как и в любой другой день - самое время совершать добрые дела на благо обществу, стране, миру.
Традиции Дня доброты 17 февраля
Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Речь идет как о добром слове, простой и не очень помощи, поддержке, мотивационных словах, милых беседах и приятных встречах. Внимание, искренность - едва ли не главные и обязательные черты этого дня. 17 февраля можно и нужно уделять время близким людям, провести его с семьей, родными, друзьями. Приятные слова можно сказать не обязательно знакомым - доброта может заключаться в уступленном в транспорте месте, поданной руке на выходе из него либо же искреннем слове "спасибо" на кассе в супермаркете.
Если вы хотите, чтобы добро ощутили как можно больше нуждающихся в нем людей - сходите в детский дом, интернат, дом престарелых, приют для животных. Неважно, что вы туда с собой возьмете - большую пользу может принести искренняя улыбка и беседа, чем привезенные с собой подарки или материальная помощь. Помните, во всем важно проявлять искренность - она поистине ценна.
Поздравления ко Всемирному дню спонтанного проявления доброты
Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
****
Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
****
Я вам всем пожелаю, чтобы сегодня,
В праздник спонтанной доброты,
Вы оставили все дела и заботы,
Посветили себя полностью родным.
Окружили родителей счастьем,
Воплотили в жизнь их мечты,
Отгоните от них все ненастья.
В этот день спонтанной доброты.
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Проявляй доброту не спонтанно,
Каждый миг, каждый час, просто так
Пусть кому-то покажется странным
Он от ныне богач, не бедняк
Просто так улыбнись на рассвете,
Для врагов не жалей доброты.
Проявляй, пусть никто не заметит
Это все просто так делай ты...
****
"Доброе утро!" –
Скажешь кому-то
И будет ему
Очень доброе утро,
И день будет добрый,
И добрые встречи,
И добрый, конечно,
Опустится вечер.
Как важно и нужно,
Чтоб сразу с утра
Тебе пожелали добра.