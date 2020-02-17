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Всемирный день спонтанного проявления доброты: история праздника и лучшие поздравления

07:23, 17 февраля 2020
Праздники
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День доброты / фото из открытых источников

Жизнь дана на добрые дела - гласит народная мудрость, а для того, чтобы люди не забывали о таком качестве, как доброта - есть, по крайней мере, 17 февраля. Именно в этот день многие отмечают неофициальный праздник - Всемирный день спонтанного проявления доброты. Откуда он взялся, чем примечателен и как с ним поздравляют - читайте ниже в материале УНИАН.

День спонтанного проявления доброты: история праздника

Точного определения о том, кто ввел традицию праздновать этот день, нет. По имеющейся информации, свое начало праздник положил в США, а в настоящее время обрел популярность далеко за пределами Америки. Согласно еще одной версии, День спонтанного проявления доброты начали праздновать в Новой Зеландии в начале нынешнего тысячелетия.

Праздник не имеет политической, религиозной либо другой окраски и призван напомнить человечеству о роли добра в жизни. Сегодня ежегодно многие компании и корпорации проводят благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны. Важная и отличительная их черта в этот день - это спонтанность.

Немудрено, ведь человечество имеет еще один праздник, посвященный доброте. Это Всемирный день доброты и отмечается он 13 ноября. А сегодня, как и в любой другой день - самое время совершать добрые дела на благо обществу, стране, миру.

Традиции Дня доброты 17 февраля

Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Речь идет как о добром слове, простой и не очень помощи, поддержке, мотивационных словах, милых беседах и приятных встречах. Внимание, искренность - едва ли не главные и обязательные черты этого дня. 17 февраля можно и нужно уделять время близким людям, провести его с семьей, родными, друзьями. Приятные слова можно сказать не обязательно знакомым - доброта может заключаться в уступленном в транспорте месте, поданной руке на выходе из него либо же искреннем слове "спасибо" на кассе в супермаркете. 

Всемирный день доброты / фото из открытых источников

Если вы хотите, чтобы добро ощутили как можно больше нуждающихся в нем людей - сходите в детский дом, интернат, дом престарелых, приют для животных. Неважно, что вы туда с собой возьмете - большую пользу может принести искренняя улыбка и беседа, чем привезенные с собой подарки или материальная помощь. Помните, во всем важно проявлять искренность - она поистине ценна.

Поздравления ко Всемирному дню спонтанного проявления доброты

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

День спонтанного проявления доброты

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Доброта спасет весь мир —

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

День доброты картинки / из открытых источников

****

Я вам всем пожелаю, чтобы сегодня,

В праздник спонтанной доброты,

Вы оставили все дела и заботы,

Посветили себя полностью родным.

Окружили родителей счастьем,

Воплотили в жизнь их мечты,

Отгоните от них все ненастья.

В этот день спонтанной доброты.

День доброты 2020

****

Проявляй доброту не спонтанно,

Каждый миг, каждый час, просто так

Пусть кому-то покажется странным

Он от ныне богач, не бедняк

Просто так улыбнись на рассвете,

Для врагов не жалей доброты.

Проявляй, пусть никто не заметит

Это все просто так делай ты...

День доброты картинки

****

"Доброе утро!" –

Скажешь кому-то

И будет ему

Очень доброе утро,

И день будет добрый,

И добрые встречи,

И добрый, конечно,

Опустится вечер.

Как важно и нужно,

Чтоб сразу с утра

Тебе пожелали добра.

Картинки с Днем доброты

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Теги: #праздник