Всемирный день спонтанного проявления доброты: история праздника и лучшие поздравления

Доброта - качество, которое ценится вне зависимости от праздника, поэтому проявлять ее стоит не только сегодня. Но сегодня можно сделать еще больше добрых дел, чем обычно.

Жизнь дана на добрые дела - гласит народная мудрость, а для того, чтобы люди не забывали о таком качестве, как доброта - есть, по крайней мере, 17 февраля. Именно в этот день многие отмечают неофициальный праздник - Всемирный день спонтанного проявления доброты. Откуда он взялся, чем примечателен и как с ним поздравляют - читайте ниже в материале УНИАН.

День спонтанного проявления доброты: история праздника

Точного определения о том, кто ввел традицию праздновать этот день, нет. По имеющейся информации, свое начало праздник положил в США, а в настоящее время обрел популярность далеко за пределами Америки. Согласно еще одной версии, День спонтанного проявления доброты начали праздновать в Новой Зеландии в начале нынешнего тысячелетия.

Праздник не имеет политической, религиозной либо другой окраски и призван напомнить человечеству о роли добра в жизни. Сегодня ежегодно многие компании и корпорации проводят благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны. Важная и отличительная их черта в этот день - это спонтанность.

Немудрено, ведь человечество имеет еще один праздник, посвященный доброте. Это Всемирный день доброты и отмечается он 13 ноября. А сегодня, как и в любой другой день - самое время совершать добрые дела на благо обществу, стране, миру.

Традиции Дня доброты 17 февраля

Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Речь идет как о добром слове, простой и не очень помощи, поддержке, мотивационных словах, милых беседах и приятных встречах. Внимание, искренность - едва ли не главные и обязательные черты этого дня. 17 февраля можно и нужно уделять время близким людям, провести его с семьей, родными, друзьями. Приятные слова можно сказать не обязательно знакомым - доброта может заключаться в уступленном в транспорте месте, поданной руке на выходе из него либо же искреннем слове "спасибо" на кассе в супермаркете.

Если вы хотите, чтобы добро ощутили как можно больше нуждающихся в нем людей - сходите в детский дом, интернат, дом престарелых, приют для животных. Неважно, что вы туда с собой возьмете - большую пользу может принести искренняя улыбка и беседа, чем привезенные с собой подарки или материальная помощь. Помните, во всем важно проявлять искренность - она поистине ценна.

Поздравления ко Всемирному дню спонтанного проявления доброты

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

****

Доброта спасет весь мир —

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

****

Я вам всем пожелаю, чтобы сегодня,

В праздник спонтанной доброты,

Вы оставили все дела и заботы,

Посветили себя полностью родным.

Окружили родителей счастьем,

Воплотили в жизнь их мечты,

Отгоните от них все ненастья.

В этот день спонтанной доброты.

****

Проявляй доброту не спонтанно,

Каждый миг, каждый час, просто так

Пусть кому-то покажется странным

Он от ныне богач, не бедняк

Просто так улыбнись на рассвете,

Для врагов не жалей доброты.

Проявляй, пусть никто не заметит

Это все просто так делай ты...

****

"Доброе утро!" –

Скажешь кому-то

И будет ему

Очень доброе утро,

И день будет добрый,

И добрые встречи,

И добрый, конечно,

Опустится вечер.

Как важно и нужно,

Чтоб сразу с утра

Тебе пожелали добра.