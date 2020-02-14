14 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 февраля - 45-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 320 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 14 февраля 2020

В этот день мир празднует День компьютерщика и программиста, Международный день чудаков-одиночек, День Святого Валентина или День всех влюбленных, Международный день дарения книг, Всемирный день исцеления звуком и День распространения информации о врожденном пороке сердца.

В Германии отмечают День психически больных людей, в США - День шоколадных конфет с кремом, День влюбленных в библиотеку, День колеса обозрения, в Индии - День поклонения родителям, в Польше - День больных эпилепсией, в Болгарии - Праздник виноградарей, Ирак - День памяти коммунистических мучеников, в Украине - День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Памятные даты 14 февраля, годовщины и события

14 февраля 842 года - День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.Читайте такжеАстролог составила романтический гороскоп на День всех влюбленных по знакам Зодиака

14 февраля 1349 года – «Черная смерть»: по обвинению в распространении чумы в Страсбурге было убито около 2000 евреев, из них 900 сожжены заживо. Казимир III предоставил убежище уцелевшим евреям в Польше.

В 1779 году жителями Гавайских островов был убит знаменитый мореплаватель Джеймс Кук.

В 1876 году в США Александр Грэхем Белл получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.

В 1903 году было создано Министерство торговли США.

В 1907 году была основана Львовская галерея искусств.

В 1929 году произошла бойня в Чикаго. Это была расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено семь человек. Все происходило во время действия «сухого закона» в США.

В 1933 году в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.

В 1949 году впервые собрался Кнессет, парламент Израиля.

В 1961 году был открыт 103-й элемент, лоуренсий.

В 2003 году в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли.

В 2005 году был создан сервис YouTube.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеНе Валентином единым: календарь сексуальных праздников на 2020 годПравославная церковь 14 февраля чтит память Святого Трифона, который считается покровителем супружества и семьи. Обычно, в этот день молодожены устраивают свадьбы и гуляния, так как скоро наступит Великий пост. Также 14 февраля влюбленные пары отмечают День Святого Валентина.

Что сегодня нельзя делать

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Приметы на 14 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- небо в звездах – весна наступит нескоро;

- пошел снег - весной часто будут идти дожди;

- звезды падают – весна будет теплой;

- звездное и ясное небо – весна будет поздней.

14 февраля именины

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.