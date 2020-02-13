13 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

13 февраля - 44-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 321 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 января Юлианского календаря.

Какой праздник 13 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день презерватива, День подруг, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры и День бродячих дверей.

В США отмечают День безумно влюбленных в меня и День тортеллини, в Мьянма - День детей, в Армении - Праздник Терендез, в Риме - Праздник Луперкалии.

Памятные даты 13 февраля, годовщины и события

Читайте такжеСретение Господне 2020 - когда праздновать, приметы и традицииВ 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард.

В 1772 году французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом был открыт архипелаг Кергелен.

В 1858 году английские исследователи Африки Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции, пытавшейся найти истоки Нила, открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

В 1867 году в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте.

В 1867 году начались работы по перекрытию Сенны в Брюсселе, проводившиеся коллективом инженеров во главе с Анри Мо. Это стало одной из важных вех в истории Брюсселя, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации города. В настоящее время в черте города реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений».

Читайте такжеИдеальный День Валентина: шпаргалка, как сделать этот праздник особенным (лонгрид)В 1902 году землетрясение в Шемахе (Азербайджан) унесло жизни более трех тысяч человек.

В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая.

В 1983 году 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре «Cinema Statuto» в Турине, во время демонстрации фильма «Невезучие».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 февраля чтит память Святого Никиты. Его причислили к лику святых, так как он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, а поэтому молились ему о защите от шаровых молний. В народе день называли Никита-пожарник.

Что сегодня нельзя делать

Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

Приметы на 13 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясная ночь - завтра будет солнечная погода;

- вороны громко кричат – к метели.

13 февраля именины

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.