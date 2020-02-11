Сретение Господне 2020 - когда праздновать, приметы и традиции
15 февраля христиане отмечают праздник Сретения Господня, который относится к двенадцати важнейшим праздникам в церковном календаре. В 2020 году Сретение Господне приходится на субботу.
История Сретения Господня
Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. По преданию, после Рождества Христова святое семейство проживало в Вифлиеме. А на 40-й день Иосиф и Мария отправились в Иерусалим, чтобы исполнить предписание закона.
По Ветхому Завету женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней воспрещалось входить в храм. А по истечении этого срока семья должна была принести Господу благодарственную и очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя.
Деву Марию и Иосифа в храме встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, который получил знак, что не умрет до тех пор, пока не узреет Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Взяв в руки младенца, Симеон заявил, что это Сын Божий и нарек его Мессией .
Праздник знаменует собой связующее звено между Старым и Новым заветами. А заодно - встречу человечества с Христом.
Праздник Сретения отмечают православные, католики и лютеране.
Традиции на Сретение Господне 2020
В этот день в храме проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний.
В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.
Также зажигать Сретенскую свечу позволяется:
- Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;
- Когда рядом начался пожар;
- Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени
- Когда человек отходит в мир иной.
На Сретение освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место.
Спасает сретенская вода и от «сглаза».
Сретенской водой поят домашних животных и скот, чтобы не болели.
Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.
Приметы на Сретение Господне
В народе говорят, что на Сретение Господне встречается зима и весна. Зима отправляется туда, где была весна, а весна – туда, где была зима. По дороге они встречаются и спорят между собой.
Кто побеждает в споре, то еще останется на этих землях хозяйствовать. По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграло лето и скоро придет тепло. Если вечером похолодает, то зима на некоторое время задержится.
- Тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.
- На Сретение тепло и солнечно – ждите теплую весну.
- Если на Сретение падает снег – весна будет поздней и холодной.
- На Сретение капает вода с крыши – зима еще долго продержится.
- Под крышами сосульки – к хорошему урожаю кукурузы.
- Ветер на Сретение – к урожаю плодовых деревьев.
- Если на деревьях лежит иней – родят хорошо гречка и картофель.