9 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 9 февраля 2020
В этот день мир отмечает День рождения стриптиза, Всемирный день брака, Международный день пиццы, Международный день стоматолога и Воскресенье аутизма, а также Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов.
Читайте такжеАстролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам ЗодиакаВ США празднуют День бублика, День зубной боли и День чтения в ванной, в Норвегии - День матери, в Ливане - День святого Маруна.
Памятные даты 9 февраля, годовщины и события
В 1893 году состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» в театре «Ла Скала» в Милане.
В 1893 году в Париже на сцене «Мулен Руж» состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Последующий арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.
В 1900 году 20-летний американский теннисист Двайт Ф.Дэвис основал названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счетом 3:0 победившие Великобританию.
В 1909 году в США приняли первый в мире закон о запрете наркотиков.
Читайте такжеАстролог рассказала, что дарить девушкам на День всех влюбленных по знакам ЗодиакаВ 1972 году состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни - Wings.
В 1996 году в Институте тяжелых ионов в немецком Дармштадте было объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285, «коперниция».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский, он является одним из самых почитаемых святых в православии. Прославился добрыми делами. Еще день называют «Златоустьев огонь». В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, о помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Также считалось, что Иоанн Златоуст - заступник людей, которые пребывают в отчаянии. 9 февраля поминают близких и готовят ритуальные блюда: пироги-расстегаи с начинками из грибов, мяса, рыбы.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя получать и дарить подарки - это к беде. Считается, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры. Нельзя также мыть голову.
Приметы на 9 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- снег в поле лежит буграми - жди хорошего урожая;
- «низкое» небо - наступят холода;
- облака идут по направлению ветра - снега не будет;
- оттепель – быть морозам;
- стекла в доме запотели - жди стужи.
9 февраля именины
Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия и Ивана.