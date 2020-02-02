2 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 февраля - 33-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 332 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 января Юлианского календаря.

Какой праздник 2 февраля 2020

В мире отмечается Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий и День осведомленности о ревматоидном артрите.

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В США празднуют - День сурка, День картофельных шариков и День небесных блюд, во Франции - Блинный день, в Британии - День пудинга, в Уэльсе - Фестиваль свечей, в Эстонии – День свечей и День заключения Тартуского договора, в Азербайджане - День молодежи, в Таиланде - День изобретателя, в Иране - День космических технологий, на Филиппинах - День Конституции, в Испании - День Богоматери из Канделарии, в Японии - День хвостиков.

Памятные даты 2 февраля, годовщины и события

В 1421 году при императоре Чжу Ди, во время празднования китайского нового года, торжественно было завершено строительство Запретного города в Пекине.

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес - впоследствии столицу Аргентины.

В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.

В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) получил патент на кроненпробку для плотного, герметичного закрытия бутылок.

В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.

В 1935 году Леонард Килер - сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете - протестировал первый полиграф.

В 2009 году в Зимбабве произошла деноминация по курсу 1 000 000 000 000 к 1.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 февраля чтит память святого Евфимия Великого. Он утешал обиженных от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евфимий обладал даром пророчества, предугадывал человеческие мысли и призывал на землю дождь. По приметам, в этот день, если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток. Еще в этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду, что к счастью. Сны в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе три года жить в нищете. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца. Не перебирайте крупу - поссоритесь с членами семьи.

Приметы на 2 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

• какой погода будет, такая будет и на Масленицу;

• началась метель – продлится всю неделю.

2 февраля именины

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла и Захара.