В Украине сегодня отмечают День студента: поздравления, стихи, открытки
Сегодня по православным канонам в Украине отмечается День святой мученицы Татьяны, которая считается в восточной Европе заступницей всех студентов. В Татьянин день 25 января отмечается еще и неофициальный день студенчества.
В этот день молодые люди традиционно принимают поздравления, а также празднуют день студента со своими друзьями и одногруппниками.
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Когда день студента
В Украине исторически сложилась традиция отмечать день студента два раза в году. Первый отмечается 25 января, на Татьянин день. Второй был установлен укразом президента от 16 июня 1999 года и отмечается одновременно с Международным днем студента 17 ноября.
Можно лишь догадываться, зачем студентам два одинаковых праздника. Однако сложно отрицать, что январь подходит для празднования гораздо лучше, чем ноябрь, когда в большинстве вузов кипит подготовка к зимней сессии.
Поздравления с днем студента
День студента в Украине 2020 – отличный повод поздравить друзей и знакомых, которые учатся в вузе. Искреннее поздравление можно придумать самому, а можно найти подходяший вариант в сети.
Желаю тебе наслаждаться каждым днем студенческой жизни. Пусть преподаватели будут снисходительными, сессии - легкими, стипендия – повышенной, вечеринки – яркими, коменданты в общаге – вменяемыми, друзья – верными. Не бойся ставить перед собой фантастические цели, будь смелым - и все получится
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Поздравляю тебя с Татьяниным днем – Днем студента. Желаю, чтобы бессонные ночи и бесконечная зубрежка были не напрасны. Пусть весь багаж знаний и опыта, который ты приобретешь в эти годы, станет залогом твоего благополучия
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Студенческие годы – это вспышка радости, веселья и авантюризма. Веселись, гуляй, находи друзей, влюбляйся, подтягивай хвосты, прогуливай пары, сдавай экзамены, учись жизни и никогда не сдавайся
Поздравление с днем студента в стихах
С днем студента поздравляем!
И от всей души желаем:
Много счастья в жизни личной,
Чтоб учились на «отлично»,
Чтоб нашли в судьбе своей
Замечательных друзей!
***
Пусть легко предметы учатся,
И не клонит в сон на парах...
А сегодня хватит мучится,
И в научных жить кошмарах.
***
Отдыхай студент на полную,
Пусть плохое все испаряется,
Накрывает пусть радость волнами,
И успех тебе улыбается.
***
Желаю минимум учиться
И на конспектах ночью спать,
Но, несмотря на распорядок,
Одни пятерки получать!
***
Пусть щеки румянит мороз,
Сбываются тысячи грез
Твоих в этот славный момент!
Гуляй, отдыхай, наш студент.
Конспекты оставь на потом!
С твоим развеселым деньком!
Открытки - с днем студента
Тем, кто не любит набирать в смартфоне много текста, гораздо удобнее отправить поздравление в виде картинки или цифровой открытки. В сети можно без труда найти массу подобного контента.