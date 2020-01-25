В Украине сегодня отмечают День студента: поздравления, стихи, открытки

В этот день молодые люди принимают поздравления, а также отмечают день студента со своими друзьями и одногруппниками.

Сегодня по православным канонам в Украине отмечается День святой мученицы Татьяны, которая считается в восточной Европе заступницей всех студентов. В Татьянин день 25 января отмечается еще и неофициальный день студенчества.

В этот день молодые люди традиционно принимают поздравления, а также празднуют день студента со своими друзьями и одногруппниками.

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Когда день студента

В Украине исторически сложилась традиция отмечать день студента два раза в году. Первый отмечается 25 января, на Татьянин день. Второй был установлен укразом президента от 16 июня 1999 года и отмечается одновременно с Международным днем студента 17 ноября.

Можно лишь догадываться, зачем студентам два одинаковых праздника. Однако сложно отрицать, что январь подходит для празднования гораздо лучше, чем ноябрь, когда в большинстве вузов кипит подготовка к зимней сессии.

Поздравления с днем студента

День студента в Украине 2020 – отличный повод поздравить друзей и знакомых, которые учатся в вузе. Искреннее поздравление можно придумать самому, а можно найти подходяший вариант в сети.

Желаю тебе наслаждаться каждым днем студенческой жизни. Пусть преподаватели будут снисходительными, сессии - легкими, стипендия – повышенной, вечеринки – яркими, коменданты в общаге – вменяемыми, друзья – верными. Не бойся ставить перед собой фантастические цели, будь смелым - и все получится

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Поздравляю тебя с Татьяниным днем – Днем студента. Желаю, чтобы бессонные ночи и бесконечная зубрежка были не напрасны. Пусть весь багаж знаний и опыта, который ты приобретешь в эти годы, станет залогом твоего благополучия

***

Студенческие годы – это вспышка радости, веселья и авантюризма. Веселись, гуляй, находи друзей, влюбляйся, подтягивай хвосты, прогуливай пары, сдавай экзамены, учись жизни и никогда не сдавайся

Поздравление с днем студента в стихах

С днем студента поздравляем!

И от всей души желаем:

Много счастья в жизни личной,

Чтоб учились на «отлично»,

Чтоб нашли в судьбе своей

Замечательных друзей!

***

Пусть легко предметы учатся,

И не клонит в сон на парах...

А сегодня хватит мучится,

И в научных жить кошмарах.

***

Отдыхай студент на полную,

Пусть плохое все испаряется,

Накрывает пусть радость волнами,

И успех тебе улыбается.

***

Желаю минимум учиться

И на конспектах ночью спать,

Но, несмотря на распорядок,

Одни пятерки получать!

***

Пусть щеки румянит мороз,

Сбываются тысячи грез

Твоих в этот славный момент!

Гуляй, отдыхай, наш студент.

Конспекты оставь на потом!

С твоим развеселым деньком!

Открытки - с днем студента

Тем, кто не любит набирать в смартфоне много текста, гораздо удобнее отправить поздравление в виде картинки или цифровой открытки. В сети можно без труда найти массу подобного контента.