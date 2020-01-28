28 января 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день чтит память Павла Фивейского - христианского монаха.

28 января - 28-й день года в Григорианском календаре, до конца года остается 337 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 января Юлианского календаря.

Какой праздник 28 января 2020

В мире отмечается Всемирный день безработных, День рождения дизельного двигателя, День пробуждения внутреннего ребенка, Международный день защиты персональных данных, День благодарности разработчикам плагинов, Международный день конструктора Лего.

В США празднуют День черничных оладий и День ромашки, в Армении - День Армии, в Шотландии – Апхеллио, или Фестиваль огня, в Раунде - День демократии.

Памятные даты 27 января, годовщины и события

В 1596 году на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1935 году Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

В 1986 году произошла катастрофа американского космического корабля «Челленджер».

28 января 1992 года на сессии Верховной Рады Украины было принято постановление о Государственном флаге. Им стал сине-желтый стяг.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память Павла Фивейского - христианского монаха, по преданию прожившего 113 лет, из которых 91 год он провел в отшельничестве. В народе говорили: «Павел день прибавил». Дни становятся длиннее, ночи – короче, то есть, весна уже близко.

Что сегодня нельзя делать

Павлов день называют днем ведунов. Считается, что колдуны в этот день передают свои способности ученикам и насылают порчу на людей. Поэтому желательно не выходить без особой надобности из дома и носить на себе оберег.

Приметы на 28 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу;

тучи с севера – к холодам;

звезды с неба «сыплются» ‒ к холодам;

воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу;

вороны каркают – к оттепели, запрятались - к похолоданию.

28 января именины

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла и Прохора.