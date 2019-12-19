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Салаты, закуски и десерт: что обязательно должно быть на новогоднем столе 2020 (видео)

17:06, 19 декабря 2019
Праздники
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Крыса – всеядный и неприхотливый грызун, который любит простую пищу. На столе должны быть овощи, мясо, рыба, фрукты, сладости и, конечно, различные виды сыра. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной, а еще ее должно быть много.

Оценит покровитель года салаты и закуски, особенно если добавить в них сыр и орехи. Также праздничный стол украсят фрукты: апельсины, мандарины или персики. Любит грызун и сладкое, поэтому вкусный десерт должен быть в новогоднем меню обязательно.

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А вот сложные многоэтапные блюда на новогодний стол готовить не стоит. Не любит символ года и крепкие алкогольные напитки. Поэтому в новогоднюю ночь лучше ограничиться шампанским и легкими коктейлями.

Ну и, собственно, не бойтесь экспериментировать, не останавливайте свой выбор на классических рецептах. Главное, чтобы атмосфера за новогодним столом была легкой, символу года это точно понравится.

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Теги: #праздник#Новый год#едапогода в Киеве