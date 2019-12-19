Скатерть, тарелки, салфетки: как правильно сервировать праздничный стол на Новый год 2020 (видео)

Главный принцип сервировки – чтобы на столе не было тесно.

Сервировка новогоднего стола должна быть особенной. Нужно учитывать все пожелания покровителя 2020 года – Белой Крысы.

Главный принцип сервировки – чтобы на столе не было тесно от тарелок, приборов и украшений. Традиционный цвет праздничной скатерти – белый, однако можно выбрать красную или даже пеструю. По этикету, концы скатерти должны спадать по бокам хотя бы на 30-40 см.

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Салфетки раскладывают для каждого комплекта приборов – на тарелке или под ней. Расставлять тарелки стоит так: сначала большая под горячее, на нее – закусочная. Относительно приборов: вилка кладется слева от тарелки зубцами вверх, нож – справа, острием к тарелке. Бокалы и стаканы ставятся сверху или справа от тарелки, чтобы не мешали брать приборы.

Украсить праздничный стол можно свечами, ветками ели, лентами и шишками. Ну и главное за праздничным столом – поддерживать атмосферу Нового года.