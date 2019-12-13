Тысяча игрушек и 5 км гирлянд: как выглядит главная елка страны (видео)

Высота новогодней красавицы достигает 30 метров.

В Киеве установили главную новогоднюю елку страны.

По традиции, она находится на Софийской площади. Чтобы собрать главную елку, срезали 400 сосен высотой от 1 до 4 метров. Деревья выбирали в лесничествах Винницкой и Житомирской областей.

Высота главной красавицы достигает 30 метров, весит она около 100 тонн. Новогоднюю елку украшают около тысячи игрушек в виде конфет и 5 км гирлянд.

Читайте такжеКак нарядить елку на Новый год 2020

Вокруг елки поставят персонажей из балета "Щелкунчик" и героев украинских сказок. Стоимость игрушек составляет 2,5 млн грн. Кроме главной елки на Софийской площади, в столице будет еще 11 елок на разных локациях. Торжественное зажжение главной елки традиционно состоится 19 декабря в 19:00.