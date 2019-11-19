День мужчин 2019 в Украине: история праздника, поздравления и открытки

Поздравлять с праздником принято не только женщин, но и сильный пол. УНИАН узнал, когда отмечается Всемирный день мужчин в 2019 году и кто придумал этот праздник.

Международный день мужчин / фото УНИАН

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD).

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций.

Международный день мужчин: история

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.

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Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

И на сегодня этот праздник отмечают в более чем 50 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Гане, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Китае, Норвегии, Пакистане, России, США, Сингапуре, Тринидад и Тобаго, Украине, ЮАР, Ямайке и других.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то, что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.

Подарки на Всемирный день мужчин

Если вы хотите поздравить своего любимого мужа, парня, отца или просто друга с их профессиональным праздником, то для этого вам следует просто включить свою фантазию. И не обязательно, чтоб это были какие-то пенки для бритья, галстуки и открытки, может вы придумаете и нечто оригинальное, но ведь этот день призван к тому, что мужчины должны получать больше внимания и признания.

Так что просто проведите больше времени со своим мужчиной, подарите ему свое душевное тепло и любовь. Отличным подарком для любимого мужчины может стать романтический ужин в одном из ресторанов Киева, а для отца или друга идеально подойдут вылазки на природу или походы в те места, куда они давно хотели пойти, но не хватало времени.

Проявите свою фантазию, подключите к этому всю свою любовь и поздравьте сильных мира сего с их праздником – Всемирным днем мужчин.

Всемирный день мужчин: поздравления

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надёжным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всём преуспевать!

***

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол,

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

***

Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.

***

Забить гвоздь в стену или обнять в трудную минуту, кто сможет сделать это лучше вас, дорогие мужчины? Очень приятно, что сегодня можно отметить всемирный день мужчин почти так же ярко, как и 8 Марта. Так пожелаем всем вам в этот прекрасный праздник с легкостью добиваться успеха, никогда не унывать и прислушиваться к своим вторым половинкам — ведь мы, какие бы глупости вам ни говорили, делаем это любя и с заботой о вас.

***

Без мужиков нам, дамам, жить сложней,

Хотя мы делать все и сами можем,

Избу тушить, удерживать коней,

Включать компьютер мы умеем тоже,

Но грустно нам порой без мужиков,

Пускай частенько задаем им взбучку,

Без них никто нам не прочтет стихов,

Без них никто не принесет получку.

Поздравим всех сегодня с днем мужчин,

Отметим этот праздник вместе с вами,

И кое-что еще сказать хотим:

Мы любим вас, и верим вам (местами)!

***

Мужчине, лучшему на свете,

Хочу сегодня пожелать,

Чтоб чаще радовали дети,

Любить, трудиться, процветать!

Всегда любить свою супругу,

Добиться жизненных высот,

Не быть забытым верным другом,

И видеть новый горизонт!

День мужчин: видео