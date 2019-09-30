Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и открытках
30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поэтому в этот день девушки с такими именами празднуют именины, или день ангела.
История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
По преданию, в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка по имени София, у которой было три дочери, их в переводе с греческого на старославянский язык звали Вера, Надежда, Любовь.
Мать воспитывала дочерей в вере и христианском благочестии, о чем узнал император Адриан. И тут начались гонения семьи из-за их веры. Он угрожал девушкам, но они от своего не отступились.
Тогда император повелел подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, а затем казнил их на глазах у несчастной матери. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9 лет. Убитая горем мать София умерла через три дня на могиле своих дочерей.
Значение имен Вера, Надежда, Любовь и София
Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны - это вера во все светлое, доброе и хорошее, служение Богу; надежда на лучшее; любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.
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Веры, Надежды, Любови и Софии: что нельзя делать в этот праздник
В этот день женщинам не рекомендуется ничего делать по дому и на огороде.
Под запретом в этот праздник и любые застолья, ведь повод у праздника трагический.
Также категорически запрещается проводить венчания и свадьбы.
Не следует ругаться в День Веры, Надежды, Любови и Софии, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается.
С Днем Веры, Надежды, Любови и Софии
УНИАН собрал для Вас подборку лучших поздравлений с этим праздником в стихах, прозе и картинках. Не забудьте поздравить своих знакомых с именами Вера, Надежда, Любовь и София.
Поздравления для Веры, с Днем ангела Веры: в стихах, прозе и картинках
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Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Все поздравленья, Вера, для тебя!
Сегодняшнего дня ты королева.
Живешь ты, сердцем этот мир любя,
И нет в душе ни зависти, ни гнева.
Ты поздравления сегодня принимай
И пожеланий миллион еще в придачу.
Будь лучшей, Вера, и не забывай,
Что верить ты должна в свою удачу!
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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была светлой, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере!
Поздравления с Днем ангела Надежды в стихах, прозе и картинках
***
День Ангела Надежды пусть
Несет лишь только радость!
Уходят прочь печаль и грусть,
Придут любовь и сладость!
Пусть мир откроет для тебя
Свою любовь и нежность!
Любима будь. Живи, любя,
В день Ангела Надежды!
***
Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.
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Коль зовешься ты София,
Вера, Надя иль Любовь,
То сегодня к поздравлениям
Ушки ты свои готовь.
В именинный день желаю
Счастья ласковых лучей,
Доброты, тепла людского
И приятных мелочей.
Несмотря на то, что осень,
В сердце пусть живет весна,
И пусть ангел охраняет
Путь твой долгие года.
День Любови: поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и картинках
***
Девушку Любовью нарекли -
Сложно в этом мире без любви.
И когда тебя со мною нет –
Краски все свои теряет свет.
Я хочу здоровья пожелать,
Красоту свою не растерять.
Чтоб всегда счастливой ты была,
Чтоб добиться ты всего смогла.
***
Дорогая Люба, поздравляю тебя с Днем ангела. Сегодня твои именины, и в этот праздник я тебе желаю оставаться такой же ласковой, заботливой, доброй и веселой. Пусть неудачи обходят стороной и жизненный путь освещает вера, надежда и любовь. С праздником!
***
Желаю в именины Любе —
Пусть будут рядом те, кто любит,
Желаю счастья, безусловно,
Чтобы везло по жизни, словно
В волшебной сказке ты живешь,
Пускай проходит мимо ложь,
И все плохое — позади,
А только счастье впереди!
С Днем ангела Софии: лучшие поздравления
***
В день именин Софию поздравляю
И пожелать хочу ей от души,
Пусть все твои исполнятся мечтанья,
Желанных чтоб достигла ты вершин!
Пусть птица счастья в жизнь твою ворвется
И слух твой услаждает дивным пеньем,
Пусть море наслажденья разольется,
И жизнь твоя наполнится весельем!
Пусть бабочки в твоей душе порхают,
Как ты, они нежны и так прекрасны,
Судьба пускай тебя оберегает
И радость тебе дарит ежечасно!
***
Дорогая София! Хочу поздравить тебя с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где случаются самые немыслимые чудеса и исполняются самые сокровенные желания!
***
София! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоей защитой и опорой! Пусть течение твоей жизни будет спокойным и счастливым!