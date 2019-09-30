Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и открытках

В понедельник, 30 сентября, православные христиане чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поэтому в этот день девушки с такими именами празднуют именины, или день ангела.

История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

По преданию, в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка по имени София, у которой было три дочери, их в переводе с греческого на старославянский язык звали Вера, Надежда, Любовь.

Мать воспитывала дочерей в вере и христианском благочестии, о чем узнал император Адриан. И тут начались гонения семьи из-за их веры. Он угрожал девушкам, но они от своего не отступились.

Тогда император повелел подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, а затем казнил их на глазах у несчастной матери. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9 лет. Убитая горем мать София умерла через три дня на могиле своих дочерей.

Значение имен Вера, Надежда, Любовь и София

Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны - это вера во все светлое, доброе и хорошее, служение Богу; надежда на лучшее; любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.

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Веры, Надежды, Любови и Софии: что нельзя делать в этот праздник

В этот день женщинам не рекомендуется ничего делать по дому и на огороде.

Под запретом в этот праздник и любые застолья, ведь повод у праздника трагический.

Также категорически запрещается проводить венчания и свадьбы.

Не следует ругаться в День Веры, Надежды, Любови и Софии, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается.

С Днем Веры, Надежды, Любови и Софии

УНИАН собрал для Вас подборку лучших поздравлений с этим праздником в стихах, прозе и картинках. Не забудьте поздравить своих знакомых с именами Вера, Надежда, Любовь и София.

Поздравления для Веры, с Днем ангела Веры: в стихах, прозе и картинках

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Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

***

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.

Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была светлой, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере!

Поздравления с Днем ангела Надежды в стихах, прозе и картинках

***

День Ангела Надежды пусть

Несет лишь только радость!

Уходят прочь печаль и грусть,

Придут любовь и сладость!

Пусть мир откроет для тебя

Свою любовь и нежность!

Любима будь. Живи, любя,

В день Ангела Надежды!

***

Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.

***

Коль зовешься ты София,

Вера, Надя иль Любовь,

То сегодня к поздравлениям

Ушки ты свои готовь.

В именинный день желаю

Счастья ласковых лучей,

Доброты, тепла людского

И приятных мелочей.

Несмотря на то, что осень,

В сердце пусть живет весна,

И пусть ангел охраняет

Путь твой долгие года.

День Любови: поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и картинках

***

Девушку Любовью нарекли -

Сложно в этом мире без любви.

И когда тебя со мною нет –

Краски все свои теряет свет.

Я хочу здоровья пожелать,

Красоту свою не растерять.

Чтоб всегда счастливой ты была,

Чтоб добиться ты всего смогла.

***

Дорогая Люба, поздравляю тебя с Днем ангела. Сегодня твои именины, и в этот праздник я тебе желаю оставаться такой же ласковой, заботливой, доброй и веселой. Пусть неудачи обходят стороной и жизненный путь освещает вера, надежда и любовь. С праздником!

***

Желаю в именины Любе —

Пусть будут рядом те, кто любит,

Желаю счастья, безусловно,

Чтобы везло по жизни, словно

В волшебной сказке ты живешь,

Пускай проходит мимо ложь,

И все плохое — позади,

А только счастье впереди!

С Днем ангела Софии: лучшие поздравления

***

В день именин Софию поздравляю

И пожелать хочу ей от души,

Пусть все твои исполнятся мечтанья,

Желанных чтоб достигла ты вершин!

Пусть птица счастья в жизнь твою ворвется

И слух твой услаждает дивным пеньем,

Пусть море наслажденья разольется,

И жизнь твоя наполнится весельем!

Пусть бабочки в твоей душе порхают,

Как ты, они нежны и так прекрасны,

Судьба пускай тебя оберегает

И радость тебе дарит ежечасно!

***

Дорогая София! Хочу поздравить тебя с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где случаются самые немыслимые чудеса и исполняются самые сокровенные желания!

***

София! В день твоих именин я искренне желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель не отступал от тебя ни на шаг, чтобы он был твоей защитой и опорой! Пусть течение твоей жизни будет спокойным и счастливым!