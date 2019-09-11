Усекновение главы Иоанна Предтечи: история, традиции, что можно и нельзя делать в этот день

Почитание памяти Иоанна Предтечи 11 сентября посвящено молитвенному упоминанию события, описанного в двух Евангелиях, – крещению еврейского народа.

Сегодня, 11 сентября, православная и греко-католическая церкви отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи – самого чтимого святого после Девы Марии. Прихожане в этот день придерживаются строгого поста.

Усекновения Иоанна Предтечи: история праздника

Почитание памяти Иоанна Предтечи 11 сентября посвящено молитвенному упоминанию события, описанного в двух Евангелиях, – крещению еврейского народа. Суть проповеди Предтечи заключалась в духовном приготовлении народа к принятию будущего крещения водой и Святым Духом. Тогда на реке Иордан Иоанн Предтеча окрестил и самого Иисуса.

По библейскому преданию Иоанн Предтеча был родственником Иисуса Христа и родился на 6 месяцев раньше сына Божьего. Он носил грубую одежду и питался диким медом и акридами; начал проповедовать в 30 лет, когда услышал голос Божий.

Иван Предтеча откровенно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За это вскоре поплатился.

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Голову Иоанну Предтече отрубили по желанию дочери нечестивой Иродиады Саломеи, которая так покорила царя Ирода своим танцем, что тот пообещал исполнить любую ее прихоть. Девушка попросила голову пророка.

Иродиада, надругавшись над отрубленной головой святого, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна погребли его тело в Самарянском городе Севастия.

Отсеченную голову Иоанна Предтечи похоронили в сосуде на Елеонской горе. Позже ее нашел один из верующих, когда копал ров для фундамента храма. Опасаясь поругания безбожников, мужчина закопал ее в землю в том же месте, где нашел.

Святой привиделся одному монаху, который пришел поклониться Гробу Господнему. Пророк рассказал, где находится голова. С тех пор христиане стали праздновать Первое обретение главы Иоанна Предтечи.

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Что можно и чего нельзя делать на праздник Усекновения

На Усекновение Иоанна Предтечи духовники советуют придерживаться строгого поста и ходить на богослужения. С меню на день рекомендуют исключить мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. В общем, стол 11 сентября должен напоминать угощение для бедных.

Церковь называет предрассудком потреблять пищу на блюде, где, мол, когда-то лежала голова пророка, и отказ от круглых и красных плодов, которые напоминают «голову Иоанна Предтечи».

В народе же на праздник Усекновения картошку варили только в мундире, тыквы пекли, хлеб отламывали руками из-за запрета резать ножом. Также в этот день избегали танцев и песен.

Вечером на праздник православные и греко-католики обычно посещают вечерние литургии и обращаются к святому утром на следующий день.

Категорически нельзя в этот день начинать новые дела и злоупотреблять алкоголем.

О чем просить у Предтечи – молитвы

На день Усекновения христиане традиционно просят святого о здоровье, прощение грехов и исцеление болезней.

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангеліст, що ти - чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти - більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: “Це - Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу”.

Ти - Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти - перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого - перед Ним - заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, - у Небесне Царство. Амінь.

История Иоанна в искусстве

Библейский рассказ о казни Иоанна Предтечи стал лейтмотивом многих полотен.

Самой известной является чудотворная икона святого Иоанна Предтечи с обручем (1550-1560 годы), которая долгое время считалась утраченной. Выполнена она на доске в коричневато-зеленых тонах, а сам пророк изображен в полный рост босиком, рядом – зеленое дерево и топор. Православные верят в целительную силу иконы: говорят, она исцеляет всех, кто коснется рукой ног святого и искренне раскается в грехах, вслух сказав 10 раз молитву «Отче наш».

Одной из самых известных художественных интерпретаций библейского мифа о пророке является картина итальянского художника Караваджо «Обезглавливание Иоанна Крестителя» (1608 года). На полотне художник запечатлел эпизод казни пророка в присутствии Саломеи.

Женщина, что стоит рядом, с ужасом наблюдает, как надзиратель приказывает палачу завершить убийство кинжалом.