Сегодня в мире отмечают День друзей: история праздника и поздравления

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года.

Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечают Международный день дружбы. Этот праздник был установлен Организацией объединенных наций, чтобы напомнить людям не только о дружбе межличностной, но и о дружбе между странами и народами.

День друзей: история праздника

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Его отмечают ежегодно 30 июля.

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ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

В первую очередь, таким образом в ООН пытаются напомнить о важности дружбы между народами и странами для сохранения мира.

В 2014 году, когда началась война на Донбассе, генсек ООН Пан Ги Мун призвал не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира.

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"В этом году Международный день дружбы пришелся на то время, когда во многих частях мира идут широкомасштабные войны, ширятся насилие и недоверие между людьми. Люди, которые раньше жили в согласии, оказываются в условиях конфликта со своими соседями; люди, у которых нет иного выбора, кроме как жить вместе, оказываются все дальше друг от друга.

Какова бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы ни стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наш священный долг заключается в том, чтобы обеспечить его торжество.

По случаю Международного дня дружбы давайте вспомним о том, что нас связывает вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ. Давайте же развивать солидарность, ведь мы — единая человеческая семья на нашей единственной планете. Давайте же стремиться к настоящей и прочной дружбе, - говорилась в поздравлении Ги Муна.

Поздравления и картинки с Днем друзей

Поздравляю с Днём друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!

Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!

Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

Как хорошо, что есть кому подставить

Плечо поддержки, понимания плечо.

Я с днем друзей хочу тебя поздравить,

И пожелать, чтобы дружили мы лет 100!

Пусть бережет тебя хранитель-ангел,

Пусть жизнь идет по маслу, на «ура»,

Пусть счастье и удача будут рядом.

И на меня рассчитывай всегда!

Поздравляю с Днём друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Украине отмечали День фотографа.