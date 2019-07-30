Сегодня в мире отмечают День друзей: история праздника и поздравления
Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечают Международный день дружбы. Этот праздник был установлен Организацией объединенных наций, чтобы напомнить людям не только о дружбе межличностной, но и о дружбе между странами и народами.
День друзей: история праздника
Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Его отмечают ежегодно 30 июля.
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ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
В первую очередь, таким образом в ООН пытаются напомнить о важности дружбы между народами и странами для сохранения мира.
В 2014 году, когда началась война на Донбассе, генсек ООН Пан Ги Мун призвал не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира.
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"В этом году Международный день дружбы пришелся на то время, когда во многих частях мира идут широкомасштабные войны, ширятся насилие и недоверие между людьми. Люди, которые раньше жили в согласии, оказываются в условиях конфликта со своими соседями; люди, у которых нет иного выбора, кроме как жить вместе, оказываются все дальше друг от друга.
Какова бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы ни стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наш священный долг заключается в том, чтобы обеспечить его торжество.
По случаю Международного дня дружбы давайте вспомним о том, что нас связывает вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ. Давайте же развивать солидарность, ведь мы — единая человеческая семья на нашей единственной планете. Давайте же стремиться к настоящей и прочной дружбе, - говорилась в поздравлении Ги Муна.
Поздравления и картинки с Днем друзей
Поздравляю с Днём друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.
Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!
Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
Как хорошо, что есть кому подставить
Плечо поддержки, понимания плечо.
Я с днем друзей хочу тебя поздравить,
И пожелать, чтобы дружили мы лет 100!
Пусть бережет тебя хранитель-ангел,
Пусть жизнь идет по маслу, на «ура»,
Пусть счастье и удача будут рядом.
И на меня рассчитывай всегда!
Поздравляю с Днём друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделят радость и победу, которые не отвернутся от тебя в минуты тяжести и жизненных неурядиц, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые прибавят уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и которые всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
Как сообщал УНИАН, 12 июля в Украине отмечали День фотографа.