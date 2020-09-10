10 сентября - 253-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 112 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 10 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день предотвращения самоубийств и День разноцветных букетов.

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В США - День школьных фотографий, День обмена идеями, День обеда за просмотром телевизора, в Гондурасе - День детей, в Белизе - Национальный день, в Китае - День учителя, в Гибралтаре - Национальный день, в Швейцарии - Женевский патриотический пост, в Гайане - День наследия американских индейцев.

Памятные даты 10 сентября, годовщины и события

В этот день в 1509 году в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, в ходе которого погибли порядка 10 000 человек. Землетрясение нанесло серьезнейший урон столице Османской империи.

В 1756 году король Португалии из династии Браганса Жозе I подписал указ об основании первого в мире разграниченного региона для производства вина (Портвейна). Таким образом была основана королевская компания Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Ныне этот регион внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1835 году была открыта первая железная дорога в Германии - между Нюрнбергом и Фюртом протяженностью 10 км.

В 1894 году в Лондоне впервые был оштрафован водитель за вождение автомобиля в пьяном виде - таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов.

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие смертной казни была запрещена.

В 1981 году знаменитая картина «Герника» Пабло Пикассо вернулась в Испанию и была помещена в мадридский музей Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение возможно лишь при условии падения фашизма и восстановления демократии в стране.

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев. Ученый рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия». С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот – помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, и таких примеров уже достаточно много. Первой областью практического применения этого открытия стала криминалистика. К традиционной дактилоскопии – определению личности человека по отпечатку пальца добавилась генетическая дактилоскопия – определение личности по волосу, по слюне на фильтре от сигареты, или частице кожи, или капельке крови. Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК. И как установил ученый, она у каждого из нас уникальна. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

В 1988 году в этот день в Одессе стартовал первый конкурс комедийных фильмов «Золотой Дюк».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 сентября чтит память двух святых - праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. В народе день назвали Скирдники, потому что в эту пору обычно заканчивалась жатва хлебов.

Что сегодня нельзя делать

Свататься в этот день категорически запрещено.

Приметы на 10 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- теплая и сухая погода – к поздней зиме;

- гроза - к теплой осени;

- опали все листья с березы и осины – следующий год будет урожайным;

- листья берез желтые – много опят в лесу.

10 сентября именины

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея и Николая.

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Автор: Нана Черная