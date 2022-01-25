Знаки Зодиака за рулем, к которым в машину лучше не садиться - в перечне от УНИАН.

Вождение автомобиля - ответственный и опасный процесс. Даже если вы знаете ПДД и внимательны за рулем, далеко не факт, что рядом с вами остальные участники движения относятся к этому так же. УНИАН расскажет, как ведут себя знаки Зодиака за рулем и кого из них стоит опасаться.

Ранее мы рассказывали, как открыть машину в мороз.

Овен за рулем

Представитель огненной стихии занял первое почетное место. По наблюдениям астрологов, именно эти люди спешат "попереду батька в пекло" и нарушают все возможные правила. Из-за вечных проблем с нехваткой времени и повышенной эмоциональностью они чаще других создают аварийную ситуацию на дороге.

Водолей за рулем

"Серебро" достается воздушному знаку - человеку, который отличается лихачеством и непредсказуемостью. Он считает, что "проскочит", и даже если из раза в раз попадает в аварию, никаких выводов не делает. На дороге с ним лучше не связываться, потому что виноватым Водолей себя не считает и тут же найдет тысячу причин, чтобы переложить ответственность на кого-нибудь другого.

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Еще один представитель огненных знаков Зодиака, для которых дорога - синоним слова "жизнь". Без движения он себя не представляет и чувствует себя в таком положении "как рыба в воде". Опасно другое - Стрелец не согласен ждать, он часто обгоняет, подрезает и пытается успеть куда-то, оттого и попадает в аварийные ситуации.

Скорпион за рулем

Этот знак Зодиака считается самым экстравагантным не только в общении, но и в манере вождения. Его действия резки и нелогичны, даже не из-за спешки, а потому что ему так хочется. Скорпиону просто скучно, поэтому он развлекается, как только выпадает возможность. Кроме того, ошибок другим водителям не прощает - запросто может подрезать, если посчитает нужным.

Лев за рулем

Гордо расправленные плечи, подбородок, стремящийся к небу и абсолютная уверенность в своих силах - вот, что определяет Льва, как водителя. Он убежден, что все остальные подождут, а если не подождут, так уступят. Лев спешит по своим царским неотложным делам, поэтому подрезать кого-то или обогнать - поступок вполне логичный.

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