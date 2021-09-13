Этот мужчина имеет приятный характер, но слабое здоровье.

Имя Михаил известно с глубокой древности и широко распространено в мире в разных формах. Такое имя носит главный из семи архангелов, который считается покровителем Киева. УНИАН расскажет, каким характером наделяет это имя своего обладателя, и с какими женщинами у него хорошая совместимость.

Имя Михаил: что означает

Это имя имеет древнееврейское происхождение – от имени Михаэль "равный Богу", "подобный Богу". В Европу имя пришло из Древней Греции, а в Грецию попало от ближневосточных евреев. Аналоги имени Михаил встречаются во многих странах.

Формы имени Михаил

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Миша, Мишаня, Мишуня, Мишута, Мишутка, Михася, Ася, Михаля, Мики, Миханя, Миня, Миняша, Минюша, Мика, Михаилушка, Миха, Михайлушка, Мишара, Мишата, Мишуля.

Иноязычные аналоги: Мигель (Испания, Португалия, Мексика), Майкл (США, Канада, Британия), Микаил (арабские страны), Михайло (Украина).

Женские формы имени: Михаила, Мишель, Микаэла.

Михаил в детстве

Маленький Миша – любознательный и беззлобный мальчик. Он очень самостоятельный и любит иметь собственные обязанности по дому. Если Миша попадет в хорошую компанию, то волноваться о нем не нужно. Михаил неуверен в себе, поэтому родителям нужно чаще его подбадривать. Склонен к полноте и часто имеет плохое зрение.

Имя подходит Стрельцам, Козерогам, Водолеям. Не подходит Рыбам.

Характер и судьба Михаила

Читайте такжеИдеальная совместимость: какая порода собак подходит вам по знаку ЗодиакаМихаил – тактичный и дружелюбный мужчина. Он никогда не смотрит на других свысока, очень мягко критикует и уважает чужие границы. Обладатель такого имени весьма обидчивый, но не злопамятный. У него слабое здоровье. Главные недостатки Михаила в том, что он легко сдается и никогда не признает свою неправоту.

У Михаила обостренное чувство прекрасного, поэтому он часто работает в сфере искусства. Большинство Михаилов имеют гуманитарный склад ума. Михаил – непредсказуемый работник. Свою работу он выполняет хорошо, но может сорвать сроки или сильно опоздать. Отношения с коллегами у него нейтральные – без ссор, но и без дружбы.

В любви он очень настойчив и терпелив. Михаил может годами добиваться любимую. Он не умеет делать комплименты и дарить подарки. Свою любовь он доказывает не словом, а делом. Ему очень не нравятся грубые и вульгарные женщины. Для него важна свобода и личное время, поэтому девушка должна давать ему побыть одному.

"Зимний" Михаил считается самым коммуникабельным. Он очень дорожит друзьями. Рожденный весной Михаил любит детей и животных. Он будет хорошим отцом или педагогом. "Летний" обладатель имени талантливый, но постоянно сомневается в себе. Михаил, рожденный осенью, любит спорт и путешествия, но дома у него всегда бардак.

Именины Михаила

Свои именины Михаил отмечает 13 сентября и ещё 81 раз в году.

Совместимость Михаила с женскими именами

Самые теплые и крепкие отношения у Михаила сложатся с женщинами с такими именами: Тамара, Нина, Вера, Александра, Марина, Елизавета, Диана, Рената.

А вот отношения с Ольгой, Софией, Еленой и Екатериной вряд ли будут счастливыми.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова