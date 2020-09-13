Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечаются только мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеМихайлово чудо 2020: дата праздника, главные традиции и запреты дняВ день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 13 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 9 мужских именин.

Именины 13 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель". Немецкий аналог имени Владимир ("владеющий миром");

Геннадий - от древнегреческого имени Геннадиос, происходящего от геннадас ("благородный, высокорожденный");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Мирон - от греческого мюрон - "мирра", "миро", "душистая смола", "источающий миро", то есть "душистая смола миртового дерева (мирта)" или "душистый". Таджикская форма персидского имени Миран ("повелитель", "эмир");

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Михаил - от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 13 сентября 2020: женские имена

Для тринадцатого дня осени в православном церковном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы соблюсти православные традиции, рожденную в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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Автор: Алина Вишневская