По словам экстрасенса, этот год станет "новой главой в истории человечества"

Бразилец Атос Саломея, утверждающий, что он экстрасенс, называющий себя "Живым Нострадамусом", который якобы предсказал пандемию Covid, дал пугающие предсказания на 2024 год, пишет The Mirror.

По его словам, этот год станет "новой главой в истории человечества" с инопланетянами, восстанием роботов, глобальной катастрофой и даже Третьей мировой войной.

Он уверен, что это будет "полностью преобразующий" год, когда люди наконец вступят в контакт с инопланетянами. Он прогнозирует, что вместо ужасающего вторжения люди и инопланетяне будут общаться посредством "зашифрованных сигналов, перехваченных сетью телескопов".

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Провидец также утверждает, что "астероид, богатый материалами", мчится к Земле и благополучно приземлится в этом году, что спровоцирует новую космическую гонку, поскольку страны уже сейчас борются за то, чтобы заполучить его.

Кроме того, Саломея добавил, что искусственный интеллект "пробуждается" и обретает самосознание, и в 2024 году он может возглавить восстание машин.

Что касается глобальных конфликтов, экстрасенс выразил уверенность, что это "неотложная реальность, поскольку Третья мировая война будет внезапно спровоцирована либо событием в Южно-Китайском море, либо крупной кибератакой, и борьба между Китаем и Россией нарастает".

Еще Саломея предупредил о надвигающейся глобальной катастрофе, поскольку стихийные бедствия охватывают земной шар. Он прогнозирует три основных очага на Ближнем Востоке и в Африке - Южный Судан, Сомали и Йемен.

При этом экстрасенс пояснил, что ни один из его прогнозов не высечен на камне, и всегда существует вероятность того, что положительные решения могут их изменить.

Ранее он утверждал, что предсказал не только пандемию коронавируса, но и финал чемпионата мира по футболу, вторжение Путина в Украину и даже смерть британской королевы.

Ранее экстрасенс предсказала, что в 2024 году Россия применит ядерное оружие.

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