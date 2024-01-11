По ее словам, это произойдет уже вот-вот.

Экстрасенс Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, могут ли военные ВСУ освободить какие-то территории в 2024 году. По ее словам, оккупанты действительно покинут некоторые места.

"Враг первым уйдет с самой высокой позиции или какого-то высокого здания. До конца зимы две территории (населенные пункты, города, поселки) будут освобождены нашими ребятами. После освобожденной "вышки" будет освобождена вода", - сказала Пасынкова.

Также она отметила, что летом украинцев ждут хорошие новости относительно обмена пленными.

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"Я не думаю, что это будет большой обмен, но "азовцы" там будут", - добавила экстрасенс.

Что касается мобилизации и мужчин, то эксперт уточнила, что во второй половине этого года будут приняты какие-то ослабления по этому поводу.

"А с апреля, марта, мая следующего года мужчины будут чувствовать себя уже максимально свободными, насколько это возможно", - подытожила Пасынкова.

Напомним, экстрасенс Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, какие "сюрпризы" в ближайшее время подготовила для нас Россия, возможно ли применение ядерного оружия в 2024-м, и будет ли еще один большой обмен пленными.

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