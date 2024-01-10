Экстрасенс Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, какие "сюрпризы" в ближайшее время подготовила для нас Россия, возможно ли применение ядерного оружия в 2024-м, и будет ли еще один большой обмен пленными.

Яна, в последнее время, особенно на Новый год, Россия не давала нам покоя. Скажите, что еще Путин задумал на ближайшее время?

Они как будто делают нам последнее предупреждение. Россия может заморозить войну, но при условии, что заберет все оккупированные территории. Конечно, на такие условия никто не пойдет.

Также интересный момент заключается в том, что оккупанты будут нас шантажировать - если мы не согласимся на их условия, то они сделают все возможное, чтобы люди эвакуировались из-за невероятного страха. Это могут быть угрозы ядерным оружием.

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Действительно ли РФ может его применить?

К сожалению, я вижу, что ядерное оружие будет применено в 2024 году. Это произойдет у воды. Оно будет использовано не в полную силу, но жизнь половины населения большого города оно может забрать. Ядерка будет использована не на территории Украины, где-то за ее пределами или на смежной территории. То есть на тех территориях, которые сейчас оккупированы россиянами.

Но, на самом деле, россияне блефуют. Да, применение ядерки возможно, но на самом деле они хотят довести ситуацию до пика и сделать что-то нехорошее. Однако, когда мы находимся на грани паники, в этот период на нашей стороне будут силы света. То есть это могут быть партнеры, организации... Правда будет на нашей стороне. Победа будет за нами, но вопрос, какой ценой.

Наши воины героически защищают Украину от оккупантов уже почти два года. Возможно, в этом году нам удастся деоккупировать какие-то территории?

Враг первым уйдет с самой высокой позиции или какого-то высокого здания. До конца зимы две территории (населенные пункты, города, поселки) будут освобождены нашими ребятами. После освобожденной "вышки" будет освобождена вода.

Кстати, синоптики предупреждают о мировых катаклизмах. Можете сказать, чего стоит остерегаться?

Будут новые войны, новые виды самоубийств или убийств через интернет. Родители, следите за тем, где находятся ваши дети и на что они тратят свое время. Ставьте какие-то ограничения пользования интернетом.

Также в мире будут два крупных землетрясения и цунами. Могут быть катаклизмы, связанные с болезнями - проблемы с печенью, поджелудочной, температурой, давлением и желтым цветом. Что-то может быть похоже на гепатит.

Недавно Украина вернула из российского плена более 200 воинов, однако среди них не было защитников "Азовстали". Вернутся ли они домой в ближайшее время?

Хорошие новости нас ждут летом. Я не думаю, что это будет большой обмен, но "азовцы" там будут.

На днях Юлия Тимошенко выступила с инициативой "справедливой мобилизации". Можете сказать, что-то за этим скрывается или это такие добрые намерения?

Я бы сказала, что это хитрый ход, попытка вернуться к власти или привлечь внимание избирателей, но нет. Это история о том, что человек напоследок хочет сделать что-то хорошее. Либо она уйдет из политики, либо у нее какая-то болезнь, потому что она уже думает о "конце".

Будут ли кардинальные изменения в жизни страны после принятия закона о мобилизации?

До конца 2024 года нас ждет два поворотных момента. Первый будет до конца зимы, а второй будет в период с мая по июль.

Когда начнут выпускать мужчин за границу?

Во второй половине этого года будут приняты какие-то ослабления по этому поводу. А с апреля, марта, мая следующего года мужчины будут чувствовать себя уже максимально свободными, насколько это возможно.

Будут ли новые кибератаки в этом году?

К сожалению, будут. Причем это будет по личным данным или по деньгам. Поэтому у кого до сих пор нет паролей или двойных верификаций, то сделайте это. Максимально защищайте свои личные данные, банковские карты и соцсети.

Что будет с экономикой в 2024 году?

Нас будут выручать наши партнеры. Будут поступления в нашу страну. С этим все будет в порядке.

Сейчас много говорят о голоде. Возможен ли он в Украине?

Возможен, и не только в Украине. К 2028-2029 году будет большой дефицит. Он будет связан с перекрытием границ. Это будет массово, поэтому нужно готовиться - учимся сажать элементарные культуры, выращивать в горшках какие-то продукты. Нам это с вами понадобится.

Германия на грани гражданской войны. Что там будет происходить в ближайшее время?

Недавно я уже делала расклад на картах Таро и видела, что там будет какой-то бунт. Что-то действительно нехорошее ждало Германию. Протесты просто так не закончатся, будут какие-то стычки и заключения. Но речь идет не о гражданской войне. Мне эта ситуация напоминает нашу войну, или какие-то большие катаклизмы - или бомбардировки, или землетрясение.