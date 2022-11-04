Рожденные под ними женщины рискуют разрушить отношения с близкими.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними женщины рискуют разрушить отношения с близкими или же подпортить – с коллегами на работе.

Женщинам этих знаков Зодиака не повезет очень скоро

С самого начала недели неприятности будут подстерегать женщин-Львов. Особенно неудачная неделя будет у карьеристок. Они даже задумаются о смене рода деятельности.

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Из лунного затмения все буквально будет валиться из рук у женщин-Весов. Но у них будет шанс избежать большего количества проблем, если получится взять себя в руки и настроиться на положительную волну. Вера в себя – одно из главных условий для того, чтобы неделя не получилась совсем уж ужасной.

Проблемы в личной жизни могут возникнуть в Водолеев прекрасного пола. Вероятны измены или даже разводы/расставания. Астрологи советуют мыслить трезво и стараться не выяснять отношения, и тем более не навязывать свое мнение.

Ранее астрологи составили финансовый гороскоп на конец 2022 года и рассказали о счастливчиках.

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