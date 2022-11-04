Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.
Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними женщины рискуют разрушить отношения с близкими или же подпортить – с коллегами на работе.
Женщинам этих знаков Зодиака не повезет очень скоро
С самого начала недели неприятности будут подстерегать женщин-Львов. Особенно неудачная неделя будет у карьеристок. Они даже задумаются о смене рода деятельности.
Из лунного затмения все буквально будет валиться из рук у женщин-Весов. Но у них будет шанс избежать большего количества проблем, если получится взять себя в руки и настроиться на положительную волну. Вера в себя – одно из главных условий для того, чтобы неделя не получилась совсем уж ужасной.
Проблемы в личной жизни могут возникнуть в Водолеев прекрасного пола. Вероятны измены или даже разводы/расставания. Астрологи советуют мыслить трезво и стараться не выяснять отношения, и тем более не навязывать свое мнение.
Ранее астрологи составили финансовый гороскоп на конец 2022 года и рассказали о счастливчиках.