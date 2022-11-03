Астрологи назвали тех, кому в финансовом плане очень повезет в канун Нового года.

Астрологи составили финансовый гороскоп на конец 2022 года и рассказали о счастливчиках. По словам экспертов, очень повезет в плане денег Овнам, Весам и Тельцам. Эти люди получат неожиданный приход средств и выровняют свое материальное положение. Те, у кого были долговые обязательства, смогут наконец все вернуть.

Овен

Приход денег будет с совершенно неожиданной стороны. Овнам кто-то захочет помочь финансово или оставит наследство. Не стоит от этого отказываться, ведь деньги окажут существенное влияние на реализацию целей представителей этого знака. Речь идет о баснословно высоких суммах.

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Весы

Весам тоже улыбнется удача в вопросе финансов. Астрологи предупреждают их о том, что может быть соблазн вложить полученные средства в какое-то сомнительное дело. Звезды говорят, что делать этого не стоит, если Весы не хотят остаться "без штанов". Важно с умом распорядиться поступившими средствами.

Телец

Тельцам улыбнется удача. Они могут выиграть в лотерею или получить грант. Представители этого знака Зодиака не будут долго думать над тем, куда прибыль можно вложить - у них есть конкретная цель, которую удастся реализовать благодаря поступлению на счет.

Напомним, с 2023 года у этих знаков Зодиака начнется "белая полоса".

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