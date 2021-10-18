В этот список попали три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые всегда вызывают чувство зависти у других. Они хороши собой, успешные, самодостаточные и чересчур самовлюбленные.

Телец

Харизматичная женщина-Телец с первых минут приковывает к себе взгляды окружающих. Она веселая, яркая, обладает невероятным чувством юмора, поэтому влюбиться в нее несложно. Другие женщины, конечно, завидуют ей, ведь чувствуют себя обделенными, так сказать, серой массой. Но Тельца это совсем не беспокоит, ведь ей нравится быть лучше других.

Стрелец

Эти дамы обладают невероятной энергией, которой готовы делиться со всеми желающими. Этим они и притягивают к себе людей, особенно мужчин. Позитивные, яркие, добродушные Стрельцы специально не хотят вызывать зависть у других, но так уж исторически сложилось. Но не стоит вставлять им палки в колеса, так как они еще и умеют отстаивать свои личные границы.

Уверенные в себе Львицы знают как произвести впечатление на окружающих. Внешний вид, осанка, харизма и обаяние - вот, что подкупает людей в этих дамах. Но есть и минус у Львиц - они очень любят, когда им завидуют. Так они чувствуют себя на "коне" и лучше других. Так сказать, подпитывают свое эго.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые никогда не ревнуют.

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Автор: Диана Могилевич