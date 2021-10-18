Три знака Зодиака согласны с тем, что ревность - это деструктивное чувство.

Три знака Зодиака считают себя выше ревности. Они четко знают, что деструктивное чувство может пагубно влиять на отношения. Да и в целом они очень уверены в себе.

Стрелец

Свободолюбивый Стрелец с радостью вступает в новые отношения. Но вот вызывать ревность у него не стоит, ведь все равно не получится. А все потому что они не строят планы на будущее. Им комфортно жить сегодняшним днем. Более того, они очень уверены в себе, поэтому считают, что лучше их никого нет.

Овен

Он не приемлет ревности ни в каком из ее проявлений. Он сам не ревнует, да и раздражается, когда это делает кто-то. Овны очень общительные и свободолюбивые. Для них важно находиться среди людей, они любят флиртовать и уделять внимание всем вокруг. Его знаки внимания другим не стоит расценивать как влюбленность или заинтересованность, просто он такой и с этим ничего не сделаешь. Для Овнов такое поведение абсолютно нормальное.

Водолеи отдаются в отношениях на все сто. Этого же они и требуют взамен. Для них важно, чтобы все было прозрачно, искренне и с добром. Поэтому ставить чужие чувства под сомнение они не будут, так как верят в чистую и большую любовь.

Напомним, ранее астрологи назвали самые милые женщины по знаку Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич