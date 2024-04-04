Многие из них убеждены, что Путин пытается просто запугать украинцев.

Пожалуй, все боятся, что война в Украине может продлиться еще неопределенное время, а еще больше пугает ядерная война. Бытует много мнений по этому поводу, однако давайте узнаем, что об этом говорят "небесные светила".

Будет ли ядерная война - мнения астрологов

Война в Украине сегодня изматывает украинцев - постоянные тревоги, обстрелы городов и гибели, как среди военных, так и среди мирного населения. Каждый из нас мечтает, чтобы этот ужас поскорее закончился и больше никогда не повторился.

Но будет ли ядерная война? Астролог Влад Росс в интервью УНИАН заявил, что полномасштабное вторжение закончится применением ядерного тактического оружия.

"Однако никто не знает, что будет потом. Ранее уже применяли ядерные бомбы, а тактическое оружие - нет. Скорее всего, оно может уничтожить стадион, но какой эффект будет в целом - неизвестно", - отметил астролог.

А вот астролог Алексей Кириченко, отвечая на вопрос, будет ли ядерная война 2024, уверенно ответил, что нет.

"Это очень простой вопрос. Я на него уверенно отвечаю, что нет. Время от времени усиливалось запугивание ядерным ударом. Почти всегда, когда это было, была подчеркнута позиция планеты Плутон. Именно она связана с темой атома и ядерных ударов. Сейчас, начиная с весны, она не выражена. Я думаю, что даже запугивать этим не очень-то будут", - сказал астролог в комментарии ТСН.

Кроме того, мастер китайськой метафизика Давид Векуа в интервью YouTube-каналу "Мой мир" сказал, что после применения ядерного оружия победителей в войне не будет. Поэтому другие страны просто не позволят Путину нажать "красную кнопку".

Астрология - учение неточное, поэтому верить прогнозам астроэкспертов или нет - дело ваше. Однако, если вы паникуете по поводу, будет ядерная война или все же нет, то можете немного успокоиться.

При этом учитывайте, что никто наверняка не знает, когда начнется ядерная война и вообще осмелится ли Путин нажать "красную кнопку".

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