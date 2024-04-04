По его словам, мы уже идем к завершению войны.

Сроки окончания войны в Украине интересуют абсолютно всех - и тех, кто живет в условиях военного времени, и тех, кто уехал за границу ради безопасности, но хочет вернуться домой.

Есть много мнений по этому поводу. Кто-то считает, что война будет длиться еще, как минимум, несколько лет, а кто-то убежден, что 2024 год станет поворотным для нашей страны.

Астролог Алексей Кириченко же говорит, что интенсивность сворачивания войны велика и она набирает силу с этой весны.

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"До лета 2025 года, пока планеты в знаке Рыб, очень много процессов будут происходить плавно. Скорее всего, уменьшится военная эскалация, скорее всего, договорятся не бомбить города, не проводить наступления. В своих прогнозах я это назвал окончанием горячей фазы войны и началом статической", - отметил астролог в комментарии ТСН.

Он добавил, что о деоккупации наших городов пока рано говорить, однако в мае этого года могут быть какие-то договоренности относительно деэскалации.

"Осенью это будет подкреплено переговорами. Это совпадает с тем тезисом, что я не прогнозирую летом наступлений", - добавил астролог.

Напомним, ранее мольфар назвал область, из которой нужно срочно бежать.

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