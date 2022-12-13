Выбранная вами карта укажет вам правильный путь.

В жизни случаются разные ситуации, которые приносят нам как счастье, так и огорчения. Главное не расстраиваться преждевременно, ведь все может измениться за считанные минуты.

Карты Таро подскажут, что делать даже в самой сложной ситуации, чтобы выйти сухим из воды. Что в этот день, 14 декабря, ждет именно вас - узнаете, выбрав одну карту.

1 карта - Мир

Эта карта говорит о том, что вы будете удовлетворены всем, что будет происходить с вами в этот день. Само название "Мир" призывает вас к хорошим поступкам, добрым словам, поддержке. Все это вернется вам бумерангом стократ. Аркан наполнен положительной энергией, что значит, что вам сулит удача и успех. Вы можете реализовать все свои мечты и планы. Не робейте и смело двигайтесь вперед.

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2 карта - Дьявол

Это не самая приятная карта. Она свидетельствует о том, что в вашей жизни может произойти ситуация, которую вы не сможете держать под контролем. Дьявол, изображенный на карте, гласит, что ранее вы могли совершить какой-то поступок, который приведет к саморазрушению. Вероятно, в вашей жизни может появиться человек, у которого будет власть над вами. Ни к чему хорошему это не приведет. Чтобы избежать негативных последствий, не потакайте своим слабостям.

3 карта - Справедливость

Карта "Справедливость" призывает вас взять на себя ответственность за свои поступки. Пришло время платить по счетам. Эта карта гласит, что 14 декабря вы столкнетесь с последствиями своих поступков. Будьте готовы к тому, что жизнь ударит вас лопатой по лбу. Важно: изменить ситуацию помогут ваши активные действия. О чем речь? Взвесьте все "за" и "против" и действуйте на опережение. Переломите ситуацию в свою сторону.

Напомним, в январе 2023 всего два знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа.

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