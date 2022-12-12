Астрологи рассказали о тех, кому Новый год принесет кардинальные перемены.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2023 года. Эксперты утверждают, что первый месяц будет довольно насыщенным и интересным. Больше всего перемен будет у Овнов и Близнецов. Несладко придется Весам и Скорпионам, а вот у Дев и Водолеев жизнь начнется с чистого листа. Подробнее о судьбах тех, кто выходит на новый этап, читайте в нашем материале.

Дева

Дева - рассудительный и спокойный знак Зодиака. Но когда на них наваливается настоящий снежный ком проблем, им сложно сохранять самообладание. Именно поэтому их состояние в последнее время было очень нестабильным и взволнованным.

Но с января 2023 все изменится. Представители данного знака смогут оставить позади все былые проблемы. Они встанут на новую ступень своей жизни в окружении новых людей.

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Водолей

Велика вероятность, что в начале следующего года представители данного знака Зодиака сменят место жительства. Скорее всего, они переедут в другой город или даже страну. Также они изменят свои убеждения касательно каких-то жизненно важных вопросов.

Это станет началом новой жизни, которая сначала будет вызывать волнения и страх, а потом принесет новые интересные знакомства, планы и свершения.

Напомним, названы самые счастливые знаки Зодиака 2023.

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