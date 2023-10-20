Они получат деньги и признание.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН назвал два знака Зодиака, которым очень повезет в карьере уже в конце осени. Они могут сделать резкий рывок, которые приведет их к славе.

Самая позитивная тенденция в этом плане наблюдается у Водолеев. Удача будет на их стороне, поэтому они с легкостью смогут решить все рабочие вопросы и приступить к новым.

Также хорошая ситуация будет у Раков. Они могут найти хорошую работу, которая будет приносить им не только деньги, но и удовольствие.

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Однако есть несколько знаков Зодиака, которым стоит быть максимально осторожными на работе. В их жизнь грядут проблемы.

Сильные удары судьбы, особенно в отношениях с начальством, по словам Росса, могут быть у Рыб. Их могут подсиживать, снимать с постов. Лучше не просить прибавку к зарплате, потому что их и вовсе могут уволить.

Дев могут кинуть на деньги. Падение престижа может быть и у Львов. На работе им стоит быть очень осторожными. Более того, у них может быть дисгармония с родственниками - они рискуют серьезно поссориться с мамами, папами и другими ближайшими родственниками.

Напомним, ранее астрологи предупредили о серьезной опасности три знака Зодиака.

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