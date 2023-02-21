Провидица предсказывала, что кровь перестанет проливаться летом.

Провидица Ванга предсказывала, что 2022 год станет самым страшным для мира. Она говорила, что будет большая война. Так и случилось, когда президент РФ Владимира Путин устроил полномасштабное вторжение в Украину.

Баба Ванга говорила, что война начнется зимой, а закончится летом, и продлиться она не более двух лет. То есть можно сделать вывод, что если в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, то летом 2023-го все закончится.

Кроме того, провидица предсказывала, что Украина будет находиться во тьме. Анализируя ситуацию, можно предположить, что речь шла об отключениях света, так как оккупанты неоднократно попадали в энергетические объекты.

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Что касается победы Украины в войне, баба говорила, что она будет со вкусом горечи. Что именно она имела ввиду - неизвестно. Она лишь добавила, что будут проблемы с водой, поэтому правителям стоит подумать, как обеспечить людей этим ресурсом.

Напомним, что говорила Ванга о войне в Украине и какие предсказания делала на 2023 год.

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