По словам эксперта, сейчас оккупанты хотят запугать украинцев.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах и определил судьбу Запорожской атомной электростанции.

Он отметил, что сейчас ситуация на ЗАЭС остается тяжелой: "Ближайшее время не стоит ожидать стабильности. Я так понимаю, что оккупанты будут очень манипулировать захваченной АЭС. Они хотят выиграть по-максимуму".

Шептицкий добавил, что выгнать оккупантов из Запорожской АЭС будет очень тяжело. При этом эксперт уточнил, что ему выпали несколько "перевернутых" карт, а это значит, что ситуация в любой момент может измениться.

Кроме того, он уточнил, что на оккупантов будет осуществлено давление не только со стороны Украины, но и мира. Также он отметил, что украинские военные все же могут освободить атомную электростанцию.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев сделал предсказание, связанное с атомной электростанцией в Запорожье. Он сказал, что там сохраняется очень напряженная ситуация.

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