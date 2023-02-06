Роман Шептицкий призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные дни текущей недели с 6 до 12 февраля, в которые РФ может совершить массированные ракетные удары. По его словам, россияне подсобрали арсенал для новых атак.

"Неделя обороны, рашистские гады будут активизироваться особенно на тех направлениях, где уже и так на данный момент нелегко и непросто - Донецкая и Луганская области. Не исключены провокационные действия на границе - Сумская и Харьковская области. Неделя пройдет под знаком борьбы и обороны", - спрогнозировал экстрасенс, делая расклад карт Таро на каждый день недели.

Самым опасным днем Шептицкий назвал четверг, 9 февраля. При этом он акцентировал внимание на необходимости обезопасить детей. Таролог призвал не игнорировал сигналы воздушной тревоги в этот день.

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Также опасными с точки зрения угрозы новых атак РФ экстрасенс выделил 7, 8 и 10 февраля.

"Неспокойная неделя. Будьте готовы", - отметил Шептицкий.

Ранее астролог Яна Тимощук назвала несколько городов Украины, где российские захватчики вскоре устроят сущий ад. По ее словам, в зоне риска оказался и Киев.

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