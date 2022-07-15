Астроэксперт добавляет, что эта война "закончится лишь точкой".

Ежедневно украинцы надеются на то, что война вот-вот закончится. Поэтому известный провидец, победитель шоу "Битва экстрасенсов" 20 сезона Арман Цибульский ответил, Чего ожидать украинцам в дальнейшем.

В интервью ютуб-каналу Конкурент TV он сразу заявил, что Украина уже одержала победу в этой кровопролитной битве.

"После изнурительного противостояния враг будет пытаться ударить, чтобы отправить нашу страну в нокаут. Этот удар будет нанесен откуда мы не ждем", - говорит экстрасенс.

На фронте в дальнейшем ожидаются и периоды обострения, и периоды затишья. По словам Цибульского, война будет длительной. Но он успел успокоить, что голода в нашей стране не будет.

Астроэксперт добавляет, что эта война "закончится лишь точкой", перерождения в замороженный конфликт не произойдет.

Ранее экстрасенс Макс Гордеев уточнил свой предыдущий прогноз относительно войны в Украине 2022. Ранее он предполагал, что она закончится в августе.

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