Украину ждет некое долгожданное событие, которое будет способствовать успешному наступлению ВСУ, спрогнозировал Роман Шептицкий.

В ближайшие два дня, 9-10 декабря, Украину ждут перемены к лучшему, открытие новых возможностей, помощь мирового сообщества, а также продолжение контрнаступления ВСУ и освобождение захваченных россиянами украинских территорий.

Такой прогноз сделал таролог и экстрасенс Роман Шептицкий, отметив, что 9-го декабря произойдет что-то неожиданное и внезапное. Он не исключил опасность атак с воздуха.

Вместе с тем, экстрасенс спрогнозировал тоже неожиданное, но и долгожданное событие, которое будет способствовать успешному наступлению ВСУ на фронте.

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Суббота, 10 декабря, может отметиться визитами сильных мировых лидеров, которые выразят свою поддержку Украине.

"Это могут быть и важные переговорные процессы. Но так или иначе, с открытием новых возможностей для победы Украины", – отметил Шептицкий.

Ранее таролог Людмила Хомутовская ответила, когда ждать кардинальных перемен в войне в Украине.

А астролог Яна Тимощук сделала прогноз для Украины на декабрь 2022 года и выяснила, в какие дни над нами нависнет самая большая опасность.

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