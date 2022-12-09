По словам таролога, раньше весны она не видит активных изменений в войне.

Много украинцев из-за развязанной Россией полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома - или уехать за границу, или стать внутренними переселенцами. Поэтому у таролога Людмилы Хомутовской спросили, когда люди смогут возвращаться домой.

В интервью YouTube-каналу TOP астроэксперт заявила, что весной украинцы уже смогут вернуться в родные дома:

"Весна! У нас январь будет максимально активным, в феврале какая-то часть начнет возвращаться, будет определенное движение, но еще напряжение есть. Сказать, что война закончилась, я не могу. Колесо фортуны у нас приходит именно в марте на уровне того, что у нас все кардинально меняется...".

Прогноз таролога по войне на декабрь 2022

Таролог Ольга Стогнушенко дала прогноз по войне для Украины на декабрь и ответила на вопрос, будет ли в этом месяце Россия терроризировать нас массированными обстрелами.

По ее словам, до конца декабря будут обстрелы, но не такие страшные, как мы будем их ждать: "Будет лететь-то с воздуха, будет паника, будет много пугающей. Я уверена в том, что будет больше страха, чем самих обстрелов".

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