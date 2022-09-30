Рожденные под этими знаками девушки получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут весьма удачными на следующей неделе – в период с 3 до 9 октября.

Речь идет о двух знаках. Рожденные под ними девушки получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Девушки этих знаков Зодиака будут успешными всю неделю

Девушкам-Тельцам удастся добиться колоссальных успехов в работе и в делах. Они будут легко преодолевать всевозможные препятствия, уверенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице. Также Тельцы прекрасного пола получат возможность завязать отношения с потенциальным партнером. На пути могут случаться небольшие проблемы, но они будут легко решаться.

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Не менее удачной неделя будет у представительниц знака Близнецы. Жизнь обещает измениться уже в самой начале недели. Небольшая встряска в связи с этим им пойдет только на пользу. Звезды советуют в этот период проявлять внимательность и ни в коем случае не упускать возможностей, которые подсовывает судьба. У девушек-Близнецов на следующей неделе получится исправить старые ошибки, а также выстроить несколько планов на будущее.

Ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачное время, в особенности для перемен к лучшему в любовной сфере.

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