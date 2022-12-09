По ее словам, враг будет оставлять ужас после себя.

Астролог Яна Тимощук сделала прогноз для Украины на декабрь 2022 года и выяснила, в какие дни над нами нависнет самая большая опасность.

По ее словам, стоит опасаться дат, где много "двоек", особенно опасной будет дата 22.12.2022.

"Там где много двоек - ждать беды. С точки зрения астрологии, есть опасные соединения. Будут серьезные "боеголовки". Ядерная угроза как-то проиграется. Особенно стоит быть осторожным тем, кто находится на оккупированных территориях. Враг будет наступать и оставлять после себя ужас на оккупированных территориях, особенно на херсонском направлении. Такое будет происходить до Нового года", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Видео дня

Однако, как заверила Тимощук, на некоторых направлениях нас ждут победы. Также к концу декабря Украина получит помощь для борьбы с российской агрессией.

Напомним, ранее таролог ответила, когда ждать кардинальных перемен в войне в Украине.

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