Лето будет очень сложным для РФ.

Астролог Влад Росс назвал самые неблагоприятные даты для России и оккупантов этим летом, когда они могут потерпеть поражение на фронте, а также когда в стране-агрессора могут быть катастрофы.

Как рассказал эксперт в интервью "Главреду", вблизи 20-х чисел июня может серьезно ухудшится состояние здоровья диктатора Владимира Путина. В это же время он поймет, что проигрывает войну.

12-14 июня может быть разрушен Крымский мост. Как продолжил астролог, ВСУ разобьют все склады с боеприпасами на незаконно аннексированном полуострове.

Видео дня

Самые опасные для РФ даты - 9-24 августа. Росс говорит, что к этому времени Путина уже не будет в живых. Более того, в стране-агрессора будет экономическая катастрофа.

"Также в августе после применения каких-то "вундервафлей" или тактического ядерного оружия, которое так и не сможет ударить в цель, закончится эпоха путинизма. В общем, Путин окончательно обгадится в августе-сентябре", - отметил Влад Росс.

Напомним, ранее таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие опасности ждут Украину в июне, какая ситуация будет с Каховской ГЭС, будут ли какие-то победы у ВСУ, и когда закончится массовый террор нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: