Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить в Украине в ближайшее время, какие изменения ждут РФ, и кто может победить на выборах в США.

Влад, расскажите, что нас ждет этой осенью? Какие ключевые события будут происходить?

Осень, а особенно октябрь, будут удивительными для Украины. Сразу после 2 октября, солнечного затмения, Марс развернется. В этот период будет классное контрнаступление украинских войск. Наши десантники могут быть в Крыму или мы неожиданно прорвемся в Брянскую область.

А самое главное, что лозунг "Шойгу, Герасимов, где снаряды?" станет более актуальным, потому что в октябре мы будем уничтожать все российские склады. И даже не получив добро от Байдена, Зеленский будет обстреливать всем возможным оружием РФ.

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Также может произойти событие, которое полностью перевернет фронт и войну в Украине в целом. Не исключено, что россияне сами начнут покидать некоторые наши территории. Мы увидим, что Украина наконец начнет побеждать. В октябре мы покажем всем свои стальные яйца.

Кстати, в конце месяца в России будет смена премьер-министра. Тот человек, который победит, и станет следующим президентом РФ после двойника Путина.

Продолжит ли Россия в ближайшее время нас обстреливать?

Да, нещадно будут уничтожаться Харьков, Запорожье, Херсон, Кривой Рог, Николаев, Сумы. Больше всего прилетов будет по многоэтажкам. Также Россия может бить по атомным станциям. Они хотят полностью оставить нас без света, чтобы мы жили в темноте.

Недавно был прилет возле Верховной Рады. Попытается ли РФ снова туда попасть?

Даже если и попытается, то у нее ничего не получится, потому что там стоит хорошее ПВО. Кроме того, там расположена недвижимость многих бывших олигархов. Даже некоторые КГБисты владеют имуществом в центре Киева. Поэтому им не прикольно бить по своей же недвижимости. Это то же самое, что бить по себе. А вот ударить по Львову тактическим ядерным оружием - это да. Может пострадать железнодорожный вокзал.

До сих пор продолжается операция в Курской области. Что там будет?

В Курской области мы останемся на тех же местах. А вот в Брянскую область мы можем зайти. Сейчас нужно думать о том, что мы можем потерять. Покровск, например, будет украинским, мы сможем его отвоевать, а вот с Угледаром ситуация будет намного сложнее.

Давайте поговорим о мобилизации. Как дальше будут развиваться события?

Мобилизация будет продолжаться. Мой прогноз сбылся: "бусификации" мужчин старше 50 лет трогать не будут. Повестки будут приходить. Будут арестовываться имущество, блокироваться банковские карты, если мужчины призывного возраста не сдадутся ТЦК. Пока они планируют набрать 500 тысяч людей за эту зиму.

Сколько еще будут действовать отсрочки?

До ноября. В этом месяце продлиться военное положение, поэтому всем отсрочникам придется идти в военкомат. Кстати, уклонистам могут выписывать штрафы, но садить в тюрьму не будут.

Вскоре состоятся выборы в США. Кто может победить?

Стоит начать с того, что Трамп сам себя закапывает. На самом деле, кто выиграет штат Пенсильвания, тот и станет президентом. Поскольку Зеленский приехал именно в этот штат, рядом с ним был губернатор Джош Шапиро. Они там везде ходили, показывали, что дают рабочие места. В общем резко поменяется система штата, поэтому больше голосов за демократов, чем за республиканцев.

Кстати, Трамп сказал, что ненавидит самую главную звезду Америки - Тейлор Свифт. А кто ненавидит Тейлор Свифт - тот не может выиграть выборы. В Пенсильвании его рейтинг рухнул. Это говорит о том, что, скорее всего, выиграет Камала Харрис. Украину спасет женщина.

Если вдруг так произойдет, что на выборах все же победит Трамп, то будет третий контрольный выстрел - его окончательно убьют.

Скажите, когда закончится война?

Я уже давно говорю, что самая красивая дата - 25.05.2025. У нас есть один поворот судьбы - или война заканчивается в мае, или она растянется до следующего года. Все уже народные депутаты готовятся к парламентским выборам и к президентским тоже. Вроде все намечено на конец мая.

Останется ли Зеленский на еще один срок?

Думаю, да. Сейчас он расчищает все вокруг себя, чтобы у него не было конкурентов. У Зеленского есть все шансы остаться на второй срок, если в борьбу за президентство не вступит Валерий Залужный. Если Залужный все-таки решит баллотироваться, то у Зеленского нет шансов.

Что будет с Украиной, если президентом станет Залужный?

Он хоть и очень мягкий человек, несмотря на то, что военный, но он сумеет очень быстро закончить войну. В любом случае выборы не могут происходить, пока не закончится военное положение. Но даже тогда ситуация в стране не особо улучшится, потому что мужчинам все равно не будут позволять выезжать за границу.

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