По словам эксперта, осень будет тяжелой.

Астролог Марина Скади определила самые тяжелые месяцы в войне с Россией. По ее словам, октябрь 2022 года будет очень непростым, но он станет началом агонии России.

Об этом сообщает ТСН.

По словам Скади, в октябре 2022 года украинцам может казаться, что все плохо. Но уже к концу года Вооруженные силы Украины смогут переломить ситуацию в свою пользу. Россия больше не сможет противостоять Украине.

При этом эксперт отметила, что апрель, май и июнь 2023 года будут очень важными. В этот период может быть смена власти в России, что так же повлияет на ход войны в Украине.

И если многие эксперты прогнозируют, что День Независимости в 2022 году будет тяжелым, то Скади уверена, что в следующем году мы отметим этот праздник в более комфортных условиях. Большинство семей смогут воссоединиться, а также до января 2024 года Украина сможет вернуть Крым и Донбасс. А вот Россию в этот период ждет развал.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев уточнил прогноз на 24 августа.

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