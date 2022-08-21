Астроэксперту выпали позитивные карты Таро, что означает энергию силы, поэтому этот день может стать кровавым для оккупантов.

Эксперты и аналитики пугают украинцев прогнозами на 24 августа, День Независимости Украины. По их словам, нашу страну может ждать на самом деле "кровавый" день, ведь Россия может нанести в этот праздник и накануне массированный ракетный удар.

Поэтому экстрасенс Макс Гордеев сделал предсказание на День Независимости, им он поделился в своем YouTube-канале.

Астроэксперту выпали позитивные карты Таро, что означает энергию силы, поэтому этот день может стать кровавым для оккупантов. В то же время он призвал не гулять в местах скопления людей: "Никаких прогулок и выездов на природу".

"Какие планы на этот день у оккупантов? Будут "прилеты" однозначно. Они готовят новые планы на завоевание", - заявил Гордеев.

Также он ответил на вопрос, какие планы у ВСУ на этот день, будут ли какие-то контрнаступления.

"Да, будут. Именно в этот день карта борьбы выпадает. Здесь и точечные удары будет наносить Украина", - добавил таролог.

Экстрасенс подытожил, что накануне Дня Независимости и собственно 24 августа нужно быть очень осторожными и сидеть дома, ведь вероятность того, что российские оккупанты будут атаковать, есть.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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