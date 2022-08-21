Эксперт уверена, что оккупанты задумали нечто страшное на 24 августа.

Астролог Яна Эзотеричка не на шутку напугала прогнозом на 24 августа для Украины.

В этот день мы будем праздновать 31-летие нашей независимости. Но эксперт уверена, что Россия тщательно подготовилась нас "поздравлять". По ее словам, существует угроза ядерного удара или приминения химического оружия.

"На какой территории это может случиться, сказать тяжело. В августе очень много ада. Во второй половине августа включается планета Уран. Эта планета России, потому мы видим плачевные результаты", - говорит астролог на своем YouTube-канале.

Эзотеричка добавила, что оккупанты не просто так взяли Запорожскую АЭС. Поэтому ситуация складывается не самая благоприятная.

Также астролог отметила, что сейчас под угрозой находятся дети, поэтому женщинам стоит позаботиться об их безопасности.

"Карты показывают, что женщинам нужно максимально уберечь детей. Перед Украиной стоят условия, на которые мы пойти никак не можем. Никакие переговоры не помогут. Только военным путем и силой можем победить", - добавила она.

Напомним, ранее экстрасенс уточнил прогноз на 24 августа.

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